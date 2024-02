La phrase mystérieuse d'Emmanuel Macron à Kylian Mbappé

Une phrase pour relancer le suspense ? Il n’en fallait pas plus pour agiter la presse espagnole.

« Vous allez encore nous créer des ennuis », a lancé le président de la République Emmanuel Macron à Kylian Mbappé lors d’un court échange capturé par RMC Sport, alors que l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani venait de glisser quelques mots à l’attaquant parisien. Un moment qui n’est pas passé inaperçu et qui a encore fait couler de l’encre, en France comme en Espagne, au sujet de l’avenir du champion du monde, qui était invité à un repas à l’Élysée où se trouvait également Nasser al-Khelaïfi, ce mardi soir.

Du côté des supporters madrilènes et de l’Espagne, on redoute bien sûr une ultime offre mirobolante du PSG pour convaincre sa star de prolonger l’aventure dans la capitale. De nombreux médias ont indiqué début février que Mbappé avait informé son président de sa décision de quitter Paris en fin de saison et le Real Madrid, sans surprise, se présente comme le grand favori pour accueillir le Français.

👀 👂 Emmanuel Macron : "Vous allez encore nous créer des ennuis." Qu'est-ce que l'Emir du Qatar a pu dire à Mbappé pendant ce rendez-vous ? pic.twitter.com/OPMfqaJy1N — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2024

Il faudra peut-être suivre les prochains choix de Luis Enrique pour en savoir plus.