Brendan Chardonnet : « On est à 100% de taux de victoire ! »

Un capitaine aux anges.

Pour sa grande première en C1, Brest s’est offert une victoire pour l’histoire en venant à bout du Sturm Graz ce jeudi (2-1). Au coup de sifflet final, et au terme d’une rencontre grandement dominée, Brendan Chardonnet et le Stade brestois pouvaient enfin laisser exploser leur joie. C’est d’ailleurs le capitaine, symbole même de cette équipe, qui est venu témoigner le premier.

« Ça fait quelque chose de voir Brest en Ligue des champions »

« C’est la victoire d’un groupe, de tout un club, de toute une ville. ​​ On ne va pas se le cacher, ça fait quelque chose de voir Brest en Ligue des champions, a lâché l’enfant du club au micro de Canal +, un brin ému par la tournure du match. Il fallait le gagner, on savait que c’était le premier match de notre histoire en Coupe d’Europe, qui plus est en Ligue des champions. » Puis d’ironiser sur les débuts réussis dans la compétition : « On est à 100% de taux de victoire ! »

Les Pirates attendent de pied ferme le Real Madrid.

Brest en état de Graz