Auxerre sort de la zone rouge et enfonce Troyes

Auxerre 1-0 Troyes

But: Niang (73e).

Auxerre respire !

Dans ce derby de la Champagne sous une pluie battante, l’AJA est parvenue à tirer son épingle du jeu à l’Abbé-Deschamps en vue du maintien dans l’élite. Face aux Icaunais, l’ESTAC était à la recherche d’un succès depuis le 2 janvier dernier, mais les hommes de Patrick Kisnorbo ont continué de couler avec un neuvième revers sur les douze dernières journées. Avant-dernière défense de Ligue 1, Troyes a d’abord souffert de la blessure de Renaud Ripart sur le front de son attaque mais a préservé un score nul et vierge à la pause.

Plus en confiance avec deux succès lors des cinq dernières journées et deux matchs consécutifs sans défaite à domicile, Auxerre a tout de même tremblé avant de prendre trois points mais Isaak Touré a sauvé sur sa ligne un tir de Mama Baldé (68e). En guise de réponse, Han-Noah Massengo a contraint Gauthier Gallon a une belle claquette (72e), puis Mbaye Niang a inscrit l’unique but du match grâce à un centre en retrait de Nuno Da Costa (1-0, 73e). Héroïque en fin de match, le géant Touré a cédé sa place sous une ovation mérité du public auxerrois, heureux de fêter son samedi par une victoire contre un concurrent direct.

Et comme un signe, un arc-en-ciel est apparu dans les dernières minutes de la partie. Après la pluie, Auxerre va-t-il aller vers le beau temps en Ligue 1 ?

AJ Auxerre (3-4-2-1): Radu – I.Touré (Mchangama, 89e), Jubal, Raveloson – Mensah (Jeanvier, 26e), Massengo, B.Touré, Zedadka – Hein (Niang, 66e), Dembélé (Da Costa, 46e) – Abline (Perrin, 46e). Entraîneur: Christophe Pélissier.

Troyes (3-4-2-1): Gallon – Salmier, Rami, Palmer-Borwn – Yade, Agoumé, Kouamé, T.Baldé (Bruus, 81e) – Odobert (Tibidi, 81e), R.Lopes – Ripart (M.Baldé, 36e). Entraîneur: Patrick Kisnorbo.

