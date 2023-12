David Guion va signer à Troyes

Guion se remet déjà en selle.

Quelques jours après la rupture définitive de son contrat avec les Girondins de Bordeaux, David Guion va déjà retrouver un banc de touche. Fortement pressenti pour être le successeur de Patrick Kisnorbo à Troyes, Guion va, d’après les informations de L’Équipe, signer son contrat dans l’Aube lundi matin. Si les détails de cet accord ainsi que la composition de son staff ne sont pas encore connus, Guion sera officiellement présenté au cours d’une conférence de presse dans la foulée de sa signature.

Une arrivée qui ne fait désormais plus de doute, Xavier Chavalerin – le capitaine troyen – évoquant même la venue de son ex-entraîneur à Reims (de 2017 à 2021) : « Je n’ai que de bons souvenirs avec lui, clamait Chavalerin en zone mixte ce samedi auprès de L’Est éclair. On a fait des super saisons. Je le connais, je sais qu’il va amener ses aspects psychologiques, tactiques et défensifs qui nous manquent un peu. Avec ce groupe-là, il peut faire de bonnes choses. »

Avec un objectif clair : maintenir l’ESTAC, actuellement 17e de Ligue 2 (16 points), deux rangs derrière… Bordeaux (18 points), l’ancien club de Guion.

