Antony blanchi dans une affaire de violences conjugales

Selon les informations du média brésilien Globo, l’ailier de Manchester United Antony aurait été blanchi dans une affaire de violences conjugales. Faute de preuves, la justice brésilienne aurait classé sans suite une plainte à son encontre, déposée par Gabriela Cavallin, son ancienne petite amie. Non conservé avec le Brésil et mis à pied par le club mancunien en septembre 2023 suite aux révélations dans la presse et sur les réseaux sociaux de ces accusations, Antony ne devrait donc pas être inquiété dans son pays natal.

Caso Antony: polícia de SP conclui inquérito sem indiciar jogador por violência doméstica contra ex https://t.co/ZeXXiQ4zyj #g1 — g1 (@g1) August 20, 2024

Toutefois, le joueur des Red Devils n’en a pas terminé avec les déboires judiciaires puisque Gabriela Cavallin a également déposé plainte pour « coups, harcèlement et violences domestiques » sur le sol anglais. Cette dernière a révélé que ces faits auraient eu lieu à quatre reprises outre-Manche, dont une fois pendant sa grossesse en juin 2022. D’après le Daily Mail, la police de Manchester, elle, continue son enquête. Aucune date n’a été avancée pour la fin des investigations.

