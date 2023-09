Accusé de violences conjugales, Antony va réintégrer le groupe de MU

Un retour qui va faire jaser.

Mis à l’écart par Manchester United depuis le 10 septembre suite à des accusations de violences conjugales sur son ancienne compagne notamment, et l’ouverture d’une enquête à son encontre par le parquet de São Paulo, Antony va être réintégré au groupe professionnel mancunien. « En tant qu’employeur d’Antony, Manchester United a décidé qu’il allait revenir à Carrington, et être éligible pour jouer, tandis que la police poursuit ses recherches, écrit le club. Cette décision sera réexaminée en fonction des évolutions de l’affaire. » Les Mancuniens avancent ainsi que : « Depuis les premières allégations en juin, Antony a coopéré avec la police au Brésil et au Royaume-Uni, et il continue de le faire ».

The club have provided an update on Antony.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) September 29, 2023