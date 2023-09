Accusé de très graves violences conjugales, Antony se défend

C’est bien la première fois qu’on le voit revenir défendre.

Antony est sous le coup d’une enquête, ouverte par le parquet de São Paulo, pour des faits de violences conjugales à la suite des accusations et des plaintes de Gabriela Cavallin, DJ, influenceuse et ex-compagne du joueur. Suite à cela, la Fédération brésilienne a décidé de se passer de l’attaquant de Manchester United pour les deux rencontres de ce mois de septembre dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026 en l’excluant du groupe alors qu’il était initialement sélectionné.

Il est notamment accusé d’avoir gravement blessé la main de Gabriella Cavallin alors qu’elle était enceinte (elle a perdu son bébé au bout de seize semaines de grossesse), de l’avoir séquestrée et menacée de mort en lui confisquant son passeport, d’avoir détruit plusieurs de ses téléphones et de lui avoir fait infligé diverses violences physiques et verbales comme indiqué par UOL. « Toutes les disputes, les bagarres, toutes les frayeurs qu’il m’a faites, le stress qu’il m’a fait subir… Il me tirait les cheveux, me tapait la tête contre la vitre de la voiture, me bousculait », a témoigné auprès du média brésilien G1 la présumée victime, qui aurait subi une coupure au niveau de la tête et aurait même dû se faire opérer d’un implant mammaire à cause de ces violences.

Antony a décidé de monter au créneau pour rejeter ces attaques. « Je peux affirmer sereinement que les accusations sont fausses et que les preuves fournies démontrent que je suis innocent. Ma relation avec Gabriela a été tumultueuse, avec des insultes verbales des deux côtés, mais je n’ai jamais commis d’agression physique », a-t-il communiqué en story Instagram. L’attaquant mancunien pointe du doigt des témoignages différents de la part de son ex-compagne, au fil des interviews.

Club statement. — Manchester United (@ManUtd) September 6, 2023

Son club, Manchester United, a également réagi, alors que le joueur a été titularisé lors des quatre premiers matchs de Premier League cette saison. MU « note que la police mène une enquête. Dans l’attente d’informations complémentaires, le club ne fera pas d’autre commentaire. En tant que club, nous prenons cette affaire au sérieux. », est-il écrit.

On a connu un club de Manchester plus ferme sur ces sujets.

