La sélection brésilienne écarte Antony, accusé de violences conjugales

Ce lundi, une enquête a été ouverte par le parquet de São Paulo à l’encontre d’Antony pour des faits de violences conjugales suite aux accusations et aux plaintes de Gabriela Cavallin, DJ, influenceuse et ex-compagne du Mancunien. Si Manchester United, pourtant au courant d’une telle situation après l’affaire Mason Greenwood, n’a pas réagi publiquement, la Fédération brésilienne (CBF) a quant a elle pris le taureau par les cornes : « En raison des faits qui sont devenus publics et qui doivent être déterminés et afin de préserver la victime présumée, le joueur, l’équipe nationale brésilienne et la CBF, l’organisation informe que l’athlète est écarté de l’équipe nationale brésilienne », a communiqué la CBF.

Le Brésil affronte la Bolivie, puis le Pérou, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Des échéances qui se feront sans Antony, accusé, notamment, d’avoir brisé les os de la main de la mère de son enfant. L’attaquant est remplacé Gabriel Jesus, absent du groupe auriverde depuis les phases de groupe du dernier Mondial à cause d’une longue blessure et buteur pour son retour à la compétition dimanche contre… Manchester United (3-1).

Jesus reviens, Jesus reviens parmi les tiens.

