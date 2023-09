Antony de nouveau mis en cause par deux femmes

La ville de Manchester sait choisir ses joueurs.

Récemment écarté de la sélection brésilienne après avoir été la cible d’une enquête pour violences conjugales, Antony se retrouve au cœur d’une affaire qui ne fait que prendre de l’ampleur. Son dossier s’est en tout cas étoffé vendredi, puisque deux nouvelles femmes ont témoigné à son encontre. L’une d’entre elles, Rayssa de Freitas, étudiante en droite, aurait d’ailleurs subi des violences physiques et se serait retrouvée à l’hôpital après une rixe dans la voiture du joueur, à la sortie d’une boîte de nuit de São Paulo. L’agression aurait été perpétrée par le joueur et une jeune femme, Mallu Ohana.

Dans une autre affaire, Ingrid Lana, banquière, l’accuse quant à elle d’avoir eu un comportement inapproprié. Pour le média Record TV, dans un entretien à paraître ce dimanche, cette dernière est revenue sur les faits en question : « Il a essayé d’avoir des relations sexuelles avec moi et je n’ai pas voulu. Il m’a poussée contre le mur et je me suis cogné la tête. » L’attaquant de Manchester United s’est défendu des premières accusations à son encontre dans la semaine. Reste à voir ce qu’il en sera cette fois-ci.

Accusé de très graves violences conjugales, Antony se défend