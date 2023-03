Angleterre : La dernière journée du championnat féminin décalée pour ne pas interférer avec la Premier League

Sympa, non ? Non ?

La dernière journée du championnat anglais féminin a été décalée au samedi 27 mai pour éviter d’entrer en concurrence avec la dernière journée de Premier League, comme l’a annoncé le Telegraph. Tous les matchs de Women’s Super League devaient avoir lieu le dimanche 28 mai, en même temps que les matchs des équipes masculines. Avec cette nouvelle organisation, les matchs féminins seront joués le samedi à 15h, et on verra plusieurs chocs, comme le derby londonien entre Tottenham et West Ham ou encore le déplacement de Manchester United, actuellement en tête du championnat, sur la pelouse de Liverpool.

Côté Premier League, les rencontres seront jouées le dimanche à 17h30. Arsenal, toujours leader recevra peut-être son trophée de champion à l’occasion de la réception de Wolverhampton, ou son dauphin Manchester City s’adjugera un nouveau championnat face à Brentford. La dernière journée de Women’s Super League et de Premier League pourrait réserver bien des surprises.

Plus d’excuses pour ne pas assister ou regarder les matchs féminins et masculins ce week-end-là.