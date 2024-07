Le message d'Albert Riera après son départ de Bordeaux

Au moins une dette dont Bordeaux n’aura pas à s’acquitter.

Comme annoncé samedi, Albert Riera quitte le banc bordelais et une situation catastrophique. Arrivé l’automne dernier en Gironde, où il avait également joué deux saisons lors de sa précédente carrière, l’Espagnol va retrouver le club slovène du NK Celje, où il était avant son passage aux Girondins. Et, histoire de soulager le club bordelais qui croule sous d’innombrables dettes, Riera a résilié son contrat d’un an en pardonnant l’indemnité de son transfert, ce qui évite à Bordeaux de lui donner une quelconque rémunération.

L’ancien joueur de Galatasaray l’a fait savoir dans une publication Instagram, dans laquelle il annonce son départ et exprime son point de vue sur la situation des Girondins : « Permettez-moi de ne pas perdre une seconde de mon temps ou de mes forces à parler de ce moment, je ne ferai pas de commentaires et je les porte avec douleur en moi mais avec la conscience tranquille que j’ai assumé mes responsabilités de la meilleure façon que je connaisse. Commençons par parler de ce qui doit être fait pour redevenir le grand club que nous connaissons tous. J’ai fait mon pas, pardonné l’indemnité de mon transfert (un geste noble de mon ancien club NK Celje, merci a vous) et résilié mon contrat d’un an auquel je ne réclame rien pour que cette dette ne reste pas dans l’histoire de ce club.»

L’Espagnol, qui à défaut de s’illustrer au niveau des résultats sportifs s’était fait remarquer par ses sorties en conférence de presse, cède pour l’instant sa place à Erwan Lannuzel, jusque là entraîneur de la réserve. À la fin de sa publication, Riera a rappelé son soutien aux supporters et aux membres du staff bordelais : « J’ai choisi une photo où l’on peut voir le nom et le bouclier de cette équipe historique en grosses lettres, dans les suivantes, remercier les protagonistes et les supporters, ils doivent toujours être unis, et mes derniers avec le sourire pour être fiers d’avoir été votre entraîneur, merci encore. »

Pas sûr que cela suffise à consoler les amoureux des Girondins.

