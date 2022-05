Bordeaux : tragédie d'une trajectoire

#6: Janvier

Janvier : « Quand on s’enfonce dans la connerie, il n’y a plus frein, c’est la roue libre »

Ça fait 1h qu’on cherche une bonne défense, mais comme les Girondins, on ne trouve pas. https://t.co/K9ImEYqYsT — Winamax Sport (@WinamaxSport) January 14, 2022

« Le problème de Bordeaux, c'est que la direction a essayé de trouver un coupable, plutôt que de trouver des solutions. »

Gros début d'année pour les Girondins, lourdement touchés par l'épidémie de Covid. Au total, 21 joueurs seront déclarés positifs entre la fin décembre et début janvier. Le club a beau tout faire pour pousser la Ligue et la Fédération à reporter la rencontre de Coupe de France face à Brest et la réception de Marseille, il n'en sera rien. Les Bordelais s'inclinent logiquement en Armorique (3-0) avec une équipe essentiellement composée de réservistes, et surtout face à l'OM (0-1) pour la première fois depuis 1977 avec des joueurs pas totalement rétablis. Les supporters crient à l'injustice, sans savoir que le club et les joueurs ne sont pas franchement exempts de tout reproche. Mi-décembre, en stage à Clairefontaine, une partie de l'effectif en profite pour se faire un « Paris by night » . De retour à Bordeaux, tout ce petit monde se réunit à nouveau dans un restaurant pour le traditionnel repas de Noël. Alors que les premiers cas de Covid sont détectés, le club autorise tout de même M'Baye Niang à célébrer ses 27 ans dans un restaurant de Mérignac, à condition que les festivités prennent fin à 22h30, selon une information de. La boum, auxquelles plusieurs joueurs de l'effectif participent, se terminera après 4 heures du matin malgré l'annulation d'un concert privé de MHD. Le bouc émissaire de cet épisode catastrophique sera Thierry Delmeule, le médecin du club, qui sera écarté de l'équipe première.La défaite face à Marseille du 7 janvier ne sera pas sans conséquence, elle aussi. Quatre jours plus tard, Laurent Koscielny, Josh Maja, Samuel Kalu, Otavio, Mehdi Zerkane et Paul Baysse sont écartés de l'équipe première . Accusé d'être le défenseur le plus impliqué sur les buts encaissés par Bordeaux, capitaine Kos' se voit signifier qu' il ne jouera plus pour les Girondins , et est recasé à un improbable poste d'ambassadeur du club tout en gardant son salaire de joueur (près de 300 000 euros mensuels). Otavio, Maja et Kalu sont transférés, Baysse est averti qu'il ne jouera pas cette saison et Zerkane accusé d'avoir fourni un faux test positif pour ne pas jouer le match de coupe face à Brest, ce qu'il a toujours démenti. Autre conséquence du but de Cengiz Ünder au Matmut-Atlantique, le partenariat entre les Girondins et Winamax est résilié., explique Thomas Jacquemier, directeur général délégué du club, dans les colonnes deÀ la suite du match, l'opérateur de paris sportifs avait tweeté :Deux jours plus tard, les Girondins sans Winamax sur le maillot fournissent encore de la matière pour se faire chambrer en revenant de Rennes avec un 6-0 dans les valises . Autant que le score, ce sont les déclarations d'après-match qui font mal. Vladimir Petković fait parler son horoscope :, tandis que Bruno Genesio plante le 7but en déclarant qu'ilEn toute fin de mercato, Bordeaux présente quatre recrues : Danylo Ignatenko, Marcelo, Anel Ahmedhodžić et Josuha Guilavogui. Intronisé capitaine, ce dernier déclare qu'ilPour fêter cela, les Girondins rentrent de Reims avec un 5-0 dans la musette "Bon beh on a perdu le seul truc qui nous tenait à cœur"