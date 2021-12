Bordeaux prend l'eau à Strasbourg

Strasbourg (5-3-2) : Sels - Guilbert (Fila, 69e), Perrin, Nyamsi, Djiku, Liénard (Caci, 88e) - Thomasson (Aholou, 69e), Prcić (Bellegarde, 69e), Sissoko - Gameiro (Sahi, 78e), Ajorque. Entraîneur : Julien Stéphan.



Bordeaux (4-3-3) : Costil - Kwateng, Mexer, Gregersen, Mensah - Fransérgio, Onana (Sissokho, 87e), Oudin (Pembélé, 79e) - Elis (Briand, 79e), Hwang (Niang, 70e), Adli (Dilrosun, 70e). Entraîneur : Vladimir Petković.

Entre le marché de Noël et la Meinau, difficile de savoir quel est le lieu le plus kiffant à Strasbourg en ce moment.Large vainqueur de Bordeaux (5-2) dans un stade de la Meinau en fusion, Strasbourg a vécu une agréable soirée ce mercredi. Pourtant, ce sont bien les Girondins qui surprennent les locaux en début de rencontre, Yacine Adli réalisant un petit numéro avant de trouver la tête de Hwang. Un pion qui n'est que l'arbre qui cache la forêt bordelaise, plus mauvaise défense de Ligue 1 . Quinze minutes plus tard, Adrien Thomasson profite d'ailleurs d'une grosse erreur de lecture de Benoît Costil pour égaliser de la tête, avant que Kevin Gameiro, sur penalty, et Ludovic Ajorque, profitant d'un caviar de Dimitri Liénard, ne fassent couler l'arrière-garde girondine dès la pause.Liénard et Gameiro sont de nouveau au rendez-vous pour accentuer le score au retour des vestiaires, le premier profitant d'un excellent travail du second. Et malgré un sursaut d'orgueil des hommes de Vladimir Petković grâce à une tête d'Alberth Elis, le Racing plante un dernier coup sur une énième tête d'Ajorque, son huitième but de la saison qui vient clôturer une belle victoire pour son équipe, provisoirement sixième (23 points), alors que Bordeaux stagne dans la zone rouge (dix-huitième, 13 unités). L'effet Gérard Lopez attendra.