Paris s'économise à Bordeaux

Alors que Neymar (doublé) et Mbappé avaient mis le PSG sur les rails, le club de la capitale a laissé Bordeaux revenir et s'est presque fait peur en fin de partie (2-3). Mais il s'est tout même rassuré après des semaines d'agitation.

10 - Neymar a reçu 10 passes décisives en Ligue 1 de la part de Kylian Mbappé depuis son arrivée à Paris en août 2017, soit au moins 7 de plus que de tout autre joueur du PSG. Complices ?. #FCGBPSG pic.twitter.com/IggE0fhBj9 — OptaJean (@OptaJean) November 6, 2021

Elis propulsive

Bordeaux (4-4-1-1) : Costil - Kwateng Gregersen, Koscielny, Mangas (Niang, 68e) - Pembélé (Mensah, 46e), Onana (Fransérgio, 86e), Otávio (Oudin, 68e), Dilrosun (Briand, 79e) - Adli - Elis. Entraîneur : Vladimir Petković.



Paris (4-3-3) : Navas - Hakimi, Kehrer, Marquinhos, Bernat (N. Mendes, 64e) - Dina-Ebimbe (Danilo, 75e), Herrera Wijnaldum, - Draxler (Gueye, 75e), Mbappé (Icardi, 86e), Neymar. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Depuis Clermont (4-0) et Montpellier (2-0) en septembre, cela fait un mois et demi que le Paris Saint-Germain n'arrive plus à s'offrir un succès net en Ligue 1, pas de ceux qui résultent d'un malentendu, s'écrivent dans les cinq dernières minutes d'une rencontre ou sont arrachés en claquant des genoux. À Bordeaux (2-3) ce dimanche soir, Paris a régné, retrouvé son football, mené de trois buts et pensé gérer en toute sérénité, mais a réussi à gâcher sa fin de partie en donnant de l'espoir à son hôte. Heureusement qu'un Neymar retrouvé et un Mbappé aiguisé avaient dessiné ce succès en une heure, avec le doublé du Brésilien et le carton plein du Français (deux, un pion).Au coup d'envoi, Bordeaux regarde Paris droit dans les yeux, enchaîne plusieurs cartouches et fait planer, dans les dix premières minutes, la menace Javairô Dilrosun dans la moitié des visiteurs. Le PSG ne passe pas loin du blâme sur une perte de balle de Neymar plein axe (16). Avec le jeune Junior Dina-Ebimbe dans l'entrejeu, Paris prend beaucoup dedans son camp - mais Alberth Elis gâche la plupart des situations - et existe uniquement quand Achraf Hakimi sort de sa boîte. Mais une passe trouvée par Kylian Mbappé suffit au Ney pour scotcher la défense girondine, réveiller Paname et pouvoir rendre hommage à Marília MendonçaLe Brésilien, lancé, offre un boulevard à Juan Bernat, qui flanche (29), et les Parisiens ne passent pas loin du break sur un gros coup de chaud (36). Et finalement, avant la pause, Mbappé et Neymar remettent ça dans les mêmes rôles, avec un superbe une-deux et une frappe imparable. En face, le fougueux Timothée Pembélé donne du sien (45). À la reprise, Paris est libéré, part en trombe, et Laurent Koscielny empêche Kylian Mbappé de planter l'un des buts du week-end (47). Pas toujours en réussite depuis l'entame, Yacine Adli force néanmoins Keylor Navas au plongeon (53), alors que Neymar continue de rendre folle l'arrière-garde bordelaise (55, 58). Entré à la pause, Gideon Mensah dépose lui une galette à Elis, gêné par Bernat (57).Complètement aspirée dans l'axe, la charnière centrale des locaux perd pied sur une ouverture d'Ander Herrera et une projection de Georginio Wijnaldum, absolument seul pour servir Mbappé, le prodige ratant même le doublé dans la foulée (65). À l'entrée du dernier quart d'heure et alors que Mauricio Pochettino joue petit bras, les hommes de Vladimir Petković sonnent la révolte, à l'image d'une frappe de Rémi Oudin qui aurait pu réveiller le Matmut Atlantique (69). À force d'efforts, et alors que Danilo Pereira boit la tasse à la relance, Elis finit par être trouvé sur un extérieur d'Adli et réduit la marque, avant que Navas ne sauve les meubles devant le même Oudin (81). Les entrées de Jimmy Briand et M'Baye Niang pèsent, et le double une-deux de ces derniers dans le temps additionnel offre même quelques secondes d'espoir au peuple local. Trop peu pour arracher quelque chose, mais assez pour gâcher la copie parisienne.