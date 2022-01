Rennes en passe six à Bordeaux

38

L'après-midi parfaite pour le Stade Rennais. Un 6-0 terrible qui enfonce un peu plus les Girondins.

Rennes (4-4-2) : Alemdar - Assignon, Badé, Omari, Meling (Truffert, 69e) - Bourigeaud (Diouf, 86e), Santamaria, Martin (Guirassy, 75e), Doku (Tel, 86e) - Terrier (Majer, 68e), Laborde. Entraîneur : Bruno Genesio.



Bordeaux (4-4-2) : Costil - Pembélé (Kwateng, 72e), Gregersen, Mexer, Mangas - Adli, Lacoux (Fransergio, 58e), Sissokho, Oudin (Dilrosun, 72e) - Hwang (Maja, 83e), Niang (Elis, 58e). Entraîneur : Vladimir Petković.

Un bel hommage au coup d'envoi de l'open d'Australie.Après une semaine agitée en coulisses, Bordeaux n'aura jamais été en mesure de croire en un exploit ce dimanche midi à Rennes, qui en a profité pour se relancer en beauté (6-0) et chasser les doutes immiscés par les trois défaites d'affilée en championnat. À l'heure du poulet-frites chez mamie, les Girondins ont résisté une demi-heure aux vagues rennaises, Gregersen enlevant l'ouverture du score à Terrier en tout début de match et Laborde voyant son coup de tête effleurer le haut de la barre de Costil. À force de persévérer, la bande de Genesio a fait craquer une équipe bordelaise tristement faiblarde. Martin est sorti vainqueur d'une bagarre dans la surface avant de servir Terrier, qui a canardé Costil à bout portant pour inscrire son dixième but cette saison en Ligue 1. Le début des ennuis pour Bordeaux, qui a subi la loi de Bourigeaud avant la pause, le milieu rennais faisant le break d'un superbe coup francet mettant fin à une série de 116 matchs sans marquer dans cet exercice pour le SRFC.Au fond du trou, les Girondins ont définitivement compris que la seconde période serait longue en voyant le jeune Sissokho écoper d'une deuxième biscotte pour une intervention en retard sur Martin. Sur le coup franc suivant, Laborde a cru planter le troisième avant que l'arbitre ne refuse logiquement le but pour une position de hors-jeu. Un simple contretemps pour l'attaquant rennais, qui a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis un mois et demi en glissant un ballon récupéré et donné par Doku entre les jambes d'un Costil désarméUn festin breton devant un peu de moins de 5000 spectateurs au Roazhon Park auquel ont pu participer les remplaçants rennais, Majer et Truffert se montrant décisifs moins d'une minute après leur entrée en jeu, le second profitant de l'offrande du premier pour conclure une action d'école et enfoncer le clou. Habitués à se montre gourmands dans leurs meilleurs jours cette saison, les Rouge et Noir ont laissé Alemdar se chauffer les gants sur une tentative de Dilrosun, puis ont bouclé une rencontre parfaite avec deux réalisations supplémentaires signées Guirassy, qui a mangé Gregersen et trompé Costil après une superbe déviation de Labordeavant d'engranger un maximum de confiance en allumant de près le portier bordelais. Une démonstration rennaise, un naufrage girondin et un grand écart au classement, où Rennes remonte à la 4place pendant que Bordeaux flirte avec la zone rouge.Une question : jusqu'où les Girondins peuvent-ils encore creuser ?