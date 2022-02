Reims explose Bordeaux

Stade de Reims (3-4-3) : Rajković - Faes, Abdelhamid, Busi - Foket (Locko, 46e), Matusiwa, Cassamá (Munetsi, 36e), Konan - Touré (van Bergen, 26e), Mbuku (Adeline, 70e), Ekitike. Entraîneur : Óscar García.



Girondins de Bordeaux (4-2-3-1) : Poussin - Pembélé (Kwateng, 74e), Medioub, Ahmedhodžić, Mensah - Guilavogui, Fransérgio (Ignatenko, 64e) - Elis (Dilrosun, 64e), Adli, Oudin (Niang, 64e) - Hwang. Entraîneur : Vladimir Petković.

Retour à la normale pour les Bordelais.Les Girondins comptaient bien enchaîner deux succès consécutifs en championnat pour la première fois de la saison en battant des Rémois qui n’avaient plus connu la victoire depuis près de deux mois. Raté, puisque Reims a infligé une violenteaux Bordelais à Auguste-Delaune (5-0).Les deux formations, qui ne représentent pas forcément ce qui se fait de mieux en attaque dans notre championnat, ont d'abord offert un spectacle conforme à ce qu’on pouvait attendre d’une telle affiche : pauvre offensivement. Il faut attendre la 36minute pour voir le premier tir cadré de la rencontre, quand Hugo Ekitike enroule du droit après avoir repiqué depuis la gauche. Pas une grosse alerte pour Gaëtan Poussin mais moins d’une minute plus tard, le meilleur palindrome de Ligue 1 provoque un penalty ubuesque. Malgré les ralentis, la faute, sanctionnée d’un carton jaune, de Hwang Ui-Jo n’est pas (du tout) évidente. Le meilleur buteur rémois prend ses responsabilités, foire sa frappe mais Poussin repousse malencontreusement dans ses pieds et lui permet d’ouvrir le score. Pour le 23match consécutif, les Bordelais encaissent au moins un but.Ils en encaissent un deuxième dès le retour des vestiaires puisque Marshall Munetsi, rentré après la blessure de Cassamá en première période, profite d’un cafouillage dans la surface après un corner pour doubler la mise. Au match aller, les Girondins s’étaient imposés après avoir été menés 2-0. Mais cette fois, les Rémois s’offrent un matelas encore plus confortable puisqu’Azor Matusiwa envoie une belle praline des 25 mètres pour battre Poussin. Puis Wout Faes, dans un copier-coller du but de Munetsi aggrave le score. Danylo Ignatenko, la nouvelle recrue bordelaise, souvent comparé à Vinnie Jones dans la rugosité de ses intervention, a rapidement confirmé sa réputation en prenant un carton rouge moins de dix minutes après son entrée en jeu (72). Rapidement, Munetsi profite du craquage mental de Bordeaux pour inscrire un doublé. Sympas, les locaux se calment lors du dernier quart d'heure et se promènent jusqu'au coup de sifflet final. Les Girondins sont 19et ne comptent plus que deux longueurs d'avance sur Saint-Étienne.Joshua Guilavogui se demande pourquoi il a finalement pas choisi Galatasaray.