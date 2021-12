Bordeaux et Lyon se quittent dos à dos

Tous deux en difficulté depuis plusieurs semaines en Ligue 1, Bordeaux et Lyon étaient en quête de rédemption ce dimanche soir. Manqué, les deux équipes se quittent sur un match nul à rebondissements (2-2) qui n'arrange personne.

Le miracle Thiago Mendes

Le temps presse

Bordeaux (4-4-1-1) : Costil - Kwateng, Mexer, Gregersen, Mangas - Elis (Briand, 87e), Lacoux (Fransergio, 69e), Onana, Oudin (Dilrosun, 76e) - Adli (Pembélé, 69e) - Hwang (Niang, 77e). Entraîneur : Vladimir Petković.



Olympique lyonnais (3-4-2-1) : Lopes - Denayer (Da Silva, 44e), Boateng (Caqueret, 76e), Lukeba - Gusto, Mendes, Guimarães, Emerson (Toro-Ekambi, 76e) - Shaqiri (Dembélé, 66e), Aouar - Paquetá. Entraîneur : Peter Bosz.

Voir le dix-huitième et le douzième de Ligue 1, s'affronter en prime time le dimanche soir n'est pas commun, et beaucoup auraient parié sur un scénario ennuyant, voire insupportable, entre Bordeaux et Lyon. Finalement, quatre buts, du suspense, mais pas de vainqueur ni de satisfait entre Girondins et Rhodaniens (2-2). Et dire qu'à quelques centimètres près, au bout du temps additionnel, l'addition aurait pu être vraiment salée pour l'OL...Au coup d'envoi, Bordeaux et Lyon sont respectivement la vingtième et la treizième défenses de Ligue 1. Autant dire que la probabilité d'un 0-0 était faible, et les deux équipes se créent d'ailleurs coup sur coup leur première occasion, mais Hwang Ui-jo (9) et Lucas Paquetá (10) butent sur Anthony Lopes et Benoît Costil. Les carences bordelaises sont de nouveau mises en lumière dix minutes plus tard, lorsque Ricardo Mangas et Costil ne se comprennent pas. Malo Gusto en profite, mais sa frappe en angle fermée vient heurter le poteau (19). Installés dans un 3-4-2-1 inédit, les hommes de Peter Bosz n'affichent ni sérénité ni cohérence, mais parviennent à prendre les devants grâce à une tête de Jason Denayer sur corner, le meilleur défenseur lyonnais avant sa sortie sur blessure peu avant la pause (44). Entre-temps, les Girondins sont revenus à hauteur grâce à l'attentisme défensif lyonnais sur le débordement d'Alberth Elis coupé par Rémi Oudinavant le miracle de l'OL : une mine de Thiago Mendes à vingt mètres des cages de Costil, impuissant, et le premier but du Brésilien sous les couleurs des Gones. Enfin.Désireux de plier la rencontre dès le retour des vestiaires, les Rhodaniens poussent sans parvenir à conclure et se font finalement punir sur un contre express des Bordelais conclu par Elisqui fait bouillir le Matmut Atlantique. Frustré et tendu, l'OL domine (10 tirs à 17 et 71% de possession de balle), Bosz se décide enfin à faire entrer ses attaquants (Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi), mais rien ne fonctionne. Pire, sur une intervention complètement manquée de Thiago Mendes, M'Baye Niang a la balle de match, mais Lopes rappelle qu'il est l'un des meilleurs gardiens cette saison, alors que Stian Gregersen foire complètement sa tentative sur le corner suivant (90+3), figeant le score nul final. Statu quo pour Bordeaux (dix-huitième) et Lyon (douzième), mais, à deux journées de la fin de la phase aller, l'essentiel est ailleurs : aucune équipe ne s'est rassurée, et le temps presse.