Bordeaux écarte Koscielny, Maja, Kalu, Baysse et Zerkane

Et bonne année 2022.Le grand ménage commence à Bordeaux. La direction des Girondins a informé plusieurs joueurs de l’effectif qu’ils s’entraîneraient désormais avec la réserve. Parmi eux, Laurent Koscielny, dont les dirigeants bordelais ont considéré qu'il n'était pas au niveau espéré et qu'il ne remplissait pas son rôle de leader présumé. Actuellement 17de Ligue 1, les Girondins prennent des mesures et cherchent à dégraisser leur effectif. Lundi, les Ultramarines, le groupe de supporters bordelais majoritaire, avaient critiqué dans un communiqué le peu de motivation des joueurs et avaient demandé à la direction d’éloignerUn message visiblement passé. En plus de son capitaine, Paul Baysse, absent depuis le 17 mai 2021 pour une rupture du ligament croisé et le milieu algérien Mehdi Zerkane, qui n’a pas joué depuis le 3 octobre, retrouveront aussi le chemin de la N3. La direction a reproché aux deux joueurs leur comportement sans plus de précision. Complètent la liste : Josh Maja, qui n’a joué aucun match en Ligue 1 cette saison, Samuel Kalu, qui serait en instance de départ, et Otavio, qui avait clamé son amour aux Girondins avant de signer un précontrat avec un club brésilien.La braderie à Bordeaux c'est avant les soldes !