Les goals volants de Bordeaux

Écarté depuis son altercation avec les ultras bordelais, et les accusations de racisme qui ont suivi, Benoît Costil pourrait effectuer son retour en tant que titulaire, ce dimanche à Nantes. Avec pour impératif de réussir une grosse performance, avant son éventuel retour au Matmut-Atlantique, dans une semaine face à Nice.

Un choix sportif, assure Guion

Pas de Poussin face aux Canaris

Mathias Edwards, avec Clément Gavard

Le feuilleton bordelais, déjà très sombre depuis la reprise du club par King Street, est en train de vivre l'un de ses arcs les plus glauques. Et c'est dans les buts qu'il se déroule. Le 20 mars dernier, à la mi-temps de Bordeaux-Montpellier, Benoît Costil et Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines, ont une altercation, après laquelle le gardien rejoint les vestiaires en faisant signe aux ultras qu'ils sont. Excédés, les supporters conspuent Costil, et l'accusent d'avoir eu des comportements racistes. Accusations qu'ils confirmeront dans un communiqué. Depuis, le gardien international, défendu par ses coéquipiers et qui a porté plainte, a perdu sa place de titulaire au profit de Gaëtan Poussin. Le portier de 23 ans gardait déjà le but bordelais depuis six rencontres, avant le retour de blessure de Costil.Aux Girondins, se prénommer Gaëtan n'est a priori pas une mauvaise chose, lorsqu'on ambitionne le poste de gardien de but. Mais n'est pasqui veut. Et l'international U19, qui, avant cette saison, n'avait disputé qu'une seule rencontre de Ligue 1, en mai 2019, l'a expérimenté. Au diapason de l'équipe lorsqu'il palliait la blessure du titulaire, la période post-Montpellier a été plus compliquée pour lui, même si les Girondins n'ont concédé qu'une défaite, particulièrement face à Lyon et Saint-Étienne. Interrogé sur le sujet lors de chaque conférence de presse, David Guion n'en démordait pas : la confiance accordée à Gaëtan Poussin découlait d'un choix strictement sportif. Ce qui n'empêchait pas les interrogations d'aller bon train, tant Poussin semblait en difficulté.La pression des Ultramarines pour écarter Costil était-elle trop forte ? Ce serait sûrement accorder trop d'importance au groupe de supporters. Costil était-il trop touché mentalement pour tenir son rôle de titulaire ? Certains témoignages allaient dans ce sens lors des jours qui suivirent la réception des Héraultais. Selon son entourage, qui ne croit pas du tout à un choix sportif du coach et assure que la direction du club a joué un rôle, le gardien n'est d'ailleurs pas complètement remis de cet épisode, mais souhaite aider le club à se maintenir. Vendredi dernier, un proche de Costil nous confiait cependant qu'un retour de Costil dans les cages n'était a priori pas d'actualité. Sans savoir ce qui s'était joué dans la matinée au sein du vestiaire bordelais.Selon une information de 20 minutes publiée ce samedi, David Guion, qui avait refusé d'évoquer le sujet lors de la conférence de presse de 13h30, aurait annoncé à ses joueurs le retour de Costil dans les buts le matin même. L'ancien Rennais devrait donc effectuer son retour dans l'équipe première ce dimanche après-midi, à la Beaujoire. C'est maintenant au portier de 34 ans d'enfin réussir son retour sur les pelouses. Pour sauver Bordeaux, d'abord. Et à titre personnel, une prestation solide face à Nantes rendrait plus confortable sa présence au pied de la tribune des Ultramarines, dans une semaine face à Nice.