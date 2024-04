Lui, c'est Kylian Mbappé Lottin / Este es Kylian Mbappé Lottin

« J'ai joué la Real Sociedad, on va jouer le Barça, et si on passe on jouera potentiellement l'Atlético de Madrid. Donc les Espagnols vont me voir plus souvent », filoutait Kylian Mbappé il y a deux semaines, pour répondre à une déclaration maladroite d'Aurélien Tchouaméni au sujet de l'avenir du Kyks . Pour aider nos amis de l'autre côté des Pyrénées à le connaître un peu plus, voici la présentation du génie de Bondy pour les nuls.

Beaucoup font l’erreur, mais c’est bien dans le 19e arrondissement de Paris, le 20 décembre 1998 (décidément une belle année pour le football français !), que Kylian Mbappé Lottin a vu le jour. Même si c’est ensuite à Bondy, commune située dans la banlieue-est de la capitale, qu’il a grandi et tapé dans ses premiers ballons. Il s’est ensuite fait découvrir loin de l’Île-de-France, puisque son club formateur n’est autre que l’AS Monaco, glorieux club français(1) qui fut notamment finaliste de la Ligue des champions 2004. Le joueur d’origines camerounaise et algérienne n’a pas perdu de temps : avant même ses 16 ans, il faisait ses premières entrées en Ligue 1 et coupe d’Europe, au début du mois de décembre 2015.

Ses qualités ont tout de suite sauté aux yeux : vitesse, explosivité, technicité, polyvalence (il est capable d’évoluer en tant qu’avant-centre, mais aussi sur les ailes), culot et altruisme très gros sens du but. Après une première réalisation en Ligue 1, une Coupe Gambardella soulevée avec les jeunes monégasques et un Championnat d’Europe remporté avec les U19 français (avec Marcus Thuram, autre attaquant aujourd’hui en équipe de France A), il a ensuite véritablement explosé lors de la saison 2016-2017 : grâce notamment aux 26 buts du Bondynois toutes compétitions confondues, Monaco a terminé champion de France et s’est hissé en demi-finales de Ligue des champions (avec des réalisations de Lottin contre le Borussia Dortmund, Manchester City et la Juventus Turin notamment), mais aussi en finale de Coupe de la Ligue.

Un triplé en finale de Coupe du monde

Cela a suffi pour convaincre le PSG de débourser 180 millions d’euros pour recruter le prodige – en même temps que Neymar – et ainsi le faire revenir chez lui, à Paris : il s’agit, encore aujourd’hui, du transfert le plus cher de l’histoire pour un joueur français. L’attaquant n’a pas bougé depuis, et s’est construit un palmarès d’extraterrestre dans la Ville Lumière : cinq championnats de France, trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue (la compétition a disparu en 2020, sinon il en compterait certainement plus !) et trois Trophées des champions (l’équivalent de votre Supercoupe d’Espagne). En 300 rencontres avec le club parisien, il a marqué 251 fois (avant le match contre le FC Barcelone ce soir, attention !), ce qui fait de lui le meilleur buteur du club devant Edinson Cavani, joueur uruguayen qui avait fait trembler les filets 200 fois sous le maillot rouge et bleu. Néanmoins, il lui manque toujours la C1, dans laquelle il s’est hissé une fois sur la dernière marche avec le PSG, en 2020, s’inclinant contre le Bayern Munich (1-0). En novembre 2022, Mbappé se classait 23e du top 1000 des joueurs du championnat de France établi par So Foot. Juste énorme.

Appelé en équipe de France dès ses 17 ans par Didier Deschamps (qui l’appelle affectueusement « Kyky »), il s’est également démarqué en sélection. Avec quatre buts lors de la compétition, dont un en finale contre la Croatie (et que but !), il a été un grand artisan du sacre mondial des Bleus, en 2018 en Russie, étant également élu meilleur jeune du tournoi. L’Euro 2021 a en revanche été un gros échec, puisqu’il a raté son tir au but en huitièmes de finale contre la Suisse, provoquant ainsi l’élimination de la France. Mais il s’est rattrapé en remportant la Ligue des nations dans la foulée (avec deux buts lors du Final Four) et surtout un an et demi plus tard, lors de la Coupe du monde au Qatar, inscrivant huit réalisations (il a terminé meilleur buteur du Mondial) dont trois en finale contre l’Argentine de Leo Messi : une performance rarissime qui n’a pas suffi aux Tricolores pour remporter le trophée, avec une défaite là aussi aux tirs au but.

C’est dans une vidéo insolite, en 2022, que le grand public a découvert son surnom chez les Bleus : « Kyks ». Un sobriquet plutôt original et rapidement devenu populaire chez les fans de foot. Mbappé est passé maître dans l’art de la communication, puisque certaines de ses phrases (« Le football il a changé »™, « T’es pas content ? Triplé »™, « Moi, tu ne me parles pas d’âge »™) sont ainsi devenues très connues et ont beaucoup été tournées en dérision. Bien encadré par ses parents (Wilfrid Mbappé et l’ancienne handballeuse Fayza Lamari), la star française est également présente sur d’autres terrains que le football, ayant notamment lancé une fondation en 2020 (« Inspired by KM ») pour aider 98 jeunes à atteindre leurs rêves professionnels. En réalité, son nom vous dit certainement quelque chose puisque régulièrement, chaque été, des rumeurs au sujet d’un éventuel transfert de Mbappé au Real Madrid refont surface. Mais, pour le moment, cela ne s’est jamais concrétisé. Qui sait, peut-être que cette fois, ce sera la bonne ?…

Pour les hispanophones / Para hispanohablantes

Mucha gente comete el error, pero fue en el distrito 19 de París, el 20 de diciembre de 1998 (¡un gran año para el fútbol francés!), donde nació Kylian Mbappé Lottin. Aunque fue en Bondy, en los suburbios del este de la capital, donde creció y dio sus primeras patadas al balón. Luego fue descubierto lejos de Île-de-France, ya que su club de formación no es otro que el AS Mónaco, el glorioso club francés(1 ) finalista de la Liga de Campeones 2004. El jugador de ascendencia camerunesa y argelina no perdió el tiempo: antes incluso de cumplir los 16 años, hacía sus primeros pinitos en la Ligue 1 y en la Copa de Europa, a principios de diciembre de 2015.

Sus cualidades saltan inmediatamente a la vista: velocidad, explosividad, capacidad técnica, polivalencia (puede jugar de delantero centro, pero también en las bandas), descaro y abnegación , y un gran olfato de gol. Tras marcar su primer gol en la Ligue 1, ganar la Copa Gambardella con el equipo juvenil del Mónaco y proclamarse campeón de Europa con la selección francesa sub-19 (junto a Marcus Thuram, otro delantero ahora en la absoluta), explotó de verdad durante la temporada 2016-2017: Gracias en gran parte a los 26 goles del Bondynois en todas las competiciones, el Mónaco terminó como campeón de Francia y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones (con los goles de Lottin contra el Borussia Dortmund, el Manchester City y la Juventus en particular), así como la final de la Copa de la Liga.

Un triplete en una final de la Copa del Mundo

Eso bastó para convencer al PSG de que pagara 180 millones de euros para fichar al prodigio -al mismo tiempo que Neymar- y llevárselo a París: sigue siendo el traspaso más caro de la historia del fútbol francés. Desde entonces, el delantero no se ha movido de París y ha acumulado un palmarés extraterrestre en la Ciudad de la Luz: cinco campeonatos de Francia, tres Copas de Francia, dos Copas de la Liga (la competición desapareció en 2020, de lo contrario seguro que tendría más) y tres Trofeos de Campeones (el equivalente a la Supercopa de España). En 300 partidos con el club parisino, ha marcado 251 goles (¡antes del partido de esta noche contra el Barcelona!), lo que le convierte en el máximo goleador del club por delante de Edinson Cavani, el jugador uruguayo que marcó 200 goles con la rojiazul. Sin embargo, sigue sin participar en la Liga de Campeones, en la que sí alcanzó el último escalón una vez con el PSG, en 2020, cayendo ante el Bayern de Múnich (1-0). En noviembre de 2022, Mbappé ocupaba el puesto 23 en la clasificación de So Foot de los 1000 mejores jugadores de la liga francesa. Simplemente enorme.

Llamado a la selección francesa a los 17 años por Didier Deschamps (que le llama cariñosamente « Kyky »), también ha destacado en el combinado nacional. Con cuatro goles durante la competición, uno de ellos en la final contra Croacia (¡y qué golazo!), fue uno de los principales responsables de que Les Bleus se proclamaran campeones del mundo en Rusia 2018, siendo además elegido mejor jugador joven del torneo. La Eurocopa 2021, en cambio, fue un gran fracaso, ya que falló su lanzamiento de penalti en octavos de final contra Suiza, provocando la eliminación de Francia. Pero se resarció ganando de paso la Nations League (con dos goles en la Final Four) y, sobre todo, un año y medio después, en el Mundial de Catar, marcando ocho goles (acabó como máximo goleador del Mundial), tres de ellos en la final contra la Argentina de Leo Messi: una rara actuación que no fue suficiente para que los tricolores se alzaran con el trofeo, con derrota de nuevo en los penaltis.

Fue en un insólito vídeo de 2022 cuando el gran público descubrió su apodo con Les Bleus: « Kyks ». Un apodo bastante original que rápidamente se hizo popular entre los aficionados al fútbol. Mbappé es un maestro del arte de la comunicación, con algunas de sus frases (« El fútbol ha cambiado »™,« ¿No estás contento? Triplé »™, « No me hables de edad« ™) se han hecho muy conocidas y han sido objeto de muchas burlas. Bien cuidado por sus padres (Wilfrid Mbappé y la ex jugadora de balonmano Fayza Lamari), el astro francés también está presente en otros campos además del fútbol, ya que en 2020 lanzó una fundación (« Inspired by KM ») para ayudar a 98 jóvenes a alcanzar sus sueños profesionales. De hecho, su nombre seguro que te suena, ya que los rumores sobre un posible traspaso de Mbappé al Real Madrid resurgen regularmente cada verano. Pero hasta ahora nunca se ha materializado. Quién sabe, quizá esta vez sea la buena…

