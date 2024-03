Kylian Mbappé répond à la sortie de Tchouaméni : « Oui, les Espagnols me verront jouer plus souvent »

Le Real Madrid n’est jamais bien loin quand on interroge Kylian Mbappé.

Présent en conférence de presse ce lundi avant le match face au Chili, le capitaine des Bleus a rapidement été interrogé au sujet de la dernière sortie d’Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain du Real Madrid avait loué les qualités du Parisien auprès de Téléfoot, affirmant que « les Espagnols se rendront compte de la grandeur du joueur quand ils le verront au quotidien ». Des propos qui donnent encore du grain à moudre aux rumeurs de transfert de Kyks vers le Real Madrid, mais que l’intéressé a soigneusement tempérés. « J’ai joué la Real Sociedad, on va jouer le Barça, et si on passe, on jouera potentiellement l’Atlético de Madrid, a expliqué Mbappé avec flegme. Donc les Espagnols vont me voir un peu plus souvent, ils auront peut-être un aperçu du joueur que je suis, c’est tout. »

Au sujet de la prestation décevante des Bleus face à l’Allemagne (0-2), l’attaquant a reconnu la responsabilité des cadres, tout en relativisant la défaite : « Bien sûr qu’on a mal joué, mais on n’a pas douté. Les matchs amicaux donnent des indications, mais ne sont pas la vérité absolue. La preuve : on a joué deux fois les Allemands dans des matchs amicaux, on a perdu, moi je les ai joués trois fois en match officiel depuis que je suis en équipe de France, on n’a jamais perdu. »

Décidément aussi habile face aux journalistes que sur le terrain.

