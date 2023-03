Manchester City fait le job contre Newcastle

Sans briller, Manchester City a dominé Newcastle à l'Etihad Stadium (2-0). Flamboyant, Phil Foden a été le grand artisan de cette victoire. Trois points précieux dans la course au titre qui mettent encore un peu plus la pression sur le leader Arsenal.

Manchester City 2-0 Newcastle

Buts : Foden (15e) et Silva (67e) pour les Citizens

Pour continuer de croire au titre, Manchester City ne devait pas tomber dans le piège tendu par Newcastle. C’est chose faite. À l’Etihad Stadium ce samedi après-midi, une petite équipe de City a dominé de faibles Magpies en ouverture de la 26e journée de championnat (2-0). Étincelant après avoir goûté au banc lors des derniers matchs, Phil Foden a montré à quel point il pouvait être important pour les Citizens dans la quête de la Premier League.

La résurrection de Foden, De Bruyne emprunté

Devant leur public, les Citizens n’ont pas perdu de temps pour inquiéter Pope. Dès la première minute, le revenant De Bruyne décale Grealish côté gauche. L’international anglais centre et trouve Gündogan, mais la tête du capitaine file juste au-dessus du cadre. Acculée dans son camp, la meilleure défense de Premier League va finir par céder à la suite d’un magnifique numéro de Foden. Servi par Rodri, l’international anglais perce l’arrière-garde des Magpies avec une facilité déconcertante avant de tromper Pope, bien aidé par la déviation du bout des crampons de Botman (1-0, 15e). Dans la foulée, Newcastle a l’opportunité d’égaliser sur une contre-attaque éclair, mais la tentative de Longstaff est parfaitement contrée par un tacle d’Aké (16e). Ce sera la seule vraie opportunité des hommes d’Eddie Howe lors de ce premier acte, ce qui confirme leur méforme offensive en championnat (3 buts marqués en 2023). Souverain, Manchester City marche sur son adversaire lors de ce premier acte. Absent des débats depuis le début du match, Haaland aurait pu aggraver le score à la suite d’un centre téléguidé de De Bruyne, mais le coup de casque du Norvégien échoue au ras du poteau droit (35e).

Au retour des vestiaires, l’intensité, qui n’était pas folle en première mi-temps, a encore baissé d’un cran. Mais c’était compter sans les entrées à l’heure de jeu qui ont dynamisé la rencontre. Sur son premier ballon, Willock centre fort et trouve Joelinton, seul devant le but, qui rate l’immanquable (64e). Quelques secondes plus tard, le remuant Grealish dépose le cuir sur Haaland qui sert astucieusement Bernardo Silva dans l’axe. D’un tacle tir, le Portugais va tromper le portier adverse sur sa première action et permettre à City de creuser l’écart (2-0, 73e). Les débats en resteront là. Les Magpies, qui n’ont jamais gagné à l’Etihad Stadium dans leur histoire, confirment leur baisse de régime en enchaînant un cinquième match consécutif sans victoire. De son côté Manchester City continue de mettre la pression sur leader Arsenal en revenant provisoirement à deux longueurs. Un troisième titre de Premier League d’affilée n’est toujours pas un mirage pour City.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker, Akanji, Dias, Aké – Rodri, Gündogan – Foden, De Bruyne (Silva, 64e), Grealish – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Lascelles, Botman, Burn (Targett, 86e) – Longstaff (Willock, 62e) Guimaraes, Joelinton – Almiron (Murphy, 76e), Wilson (Isak , 62e), Gordon (Saint-Maximin, 62e). Entraîneur : Eddie Howe.

