Le PSG face au Barça : du traumatisme à l’optimisme

Le Paris Saint-Germain a hérité du FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions. Une rencontre qui évoque plus d'un cauchemar pour les supporters parisiens, mais qui sera abordée avec davantage d'espoir et de confiance que lors des précédents affrontements.

Il y a encore quelques années, le FC Barcelone semblait presque être synonyme de malédiction pour le Paris Saint-Germain. Entre 2013 et 2017, les Blaugrana ont grandement contribué à créer le traumatisme européen qui a tant hanté le club de la capitale. Sauf que de l’eau a coulé sous les ponts depuis : le Barça n’est plus la machine à gagner d’antan, et Lionel Messi comme ses meilleurs apôtres ne sont plus là. En voyant sa boule sortir juste avant celle des Catalans en quarts de finale de Ligue des champions, Paris peut cette fois affirmer qu’il a hérité d’un tirage favorable, en particulier au regard des autres affiches. De quoi engendrer de l’espoir pour la suite du parcours parisien, alors que les objectifs de victoire en C1 semblaient pourtant avoir été revus à la baisse en début de saison.

Un chantier catalan toujours en cours

En tombant sur le Barça, le PSG retrouve l’adversaire qu’il a le plus affronté sur la scène européenne avec le Bayern. Les deux équipes croiseront le fer pour la quatorzième et quinzième fois de leur histoire, la sixième double confrontation en onze ans. S’il sera difficile de ne pas se remémorer l’inoubliable remontada de 2017 avant le retour à Montjuïc, leur dernier affrontement remonte à 2021, dans un contexte bien plus proche de celui d’aujourd’hui. Le Barça, loin d’être brillant sous la gouverne d’un Ronald Koeman décrié, affrontait une équipe parisienne ayant déjà eu des difficultés à se sortir de la phase de groupes. Dans un Camp Nou vide, un triplé de Kylian Mbappé avait fait la différence à l’aller (1-4), tandis qu’un penalty arrêté par Keylor Navas au retour avait définitivement chassé le traumatisme d’une remontée (1-1).

<iframe loading="lazy" title="Résumé FC Barcelone (Barça) vs PSG 1-4 Résumé & Buts 2021 HD" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ZXNfsMwYuPY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Celui pour qui cet affrontement sera tout à fait particulier est évidemment Luis Enrique, lui qui était sur le banc catalan lors de la remontada. Déjà fort d’une victoire face à une autre formation ibérique au tour précédent, la Real Sociedad, l’ancien sélectionneur de la Roja n’aura pas d’excuses avant d’affronter un club qu’il a connu en tant que joueur et entraîneur. Mais si Barcelone semble être un si bon tirage, c’est parce que la crise de confiance qui touchait déjà l’institution en 2021 n’a toujours pas été résolue. Xavi a déjà annoncé qu’il quittera le club en fin de saison, et à vrai dire, on ne sait pas vraiment quels sont les objectifs du club d’ici là. Le titre en Liga semble déjà trop loin (8 points de retard sur le Real Madrid), et une victoire en Ligue des champions paraît improbable au regard du niveau de jeu de l’équipe. La principale source d’inquiétude avant d’affronter le PSG est probablement la défense, friable et qui s’est fait plus d’une fois prendre dans son dos ces derniers mois. De quoi trembler des genoux à l’idée d’affronter les fusées Bradley Barcola et Kylian Mbappé ?

Les gros poissons évités

Pas forcément attendu au tournant en Europe cette saison, au bord de l’élimination en décembre, Paris se retrouve en quelques tours de table avec un jeu intéressant dans les mains pour tenter un gros coup. Les Parisiens sont sans conteste tombés dans la partie de tableau la plus abordable sur le papier, évitant le champion en titre Manchester City et l’ogre historique du Real Madrid. En cas de qualification, ce sera l’Atlético ou Dortmund. Un alignement des planètes qui évoque presque l’année Covid, où les champions de France avaient hérité d’un tirage extrêmement favorable (Dortmund, Atalanta, Leipzig) pour atteindre la finale. De quoi rêver d’une nouvelle épopée ? Par le passé comme cette saison, les Parisiens sont capables du meilleur comme du pire, et il est difficile de balayer les doutes qui entouraient encore le club il y a quelques semaines. Même en cas de victoire 4-0 au Parc, il s’agira de garder le champagne au frais.

