Le Bayern cale encore contre Francfort

Bayern Munich 1-1 Eintracht Francfort

Buts: Sané (34e) pour le Bayern / Kolo Muani (69e) pour l’Eintracht.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Bayern Munich. Mais depuis trois journées, le leader de Bundesliga ne parvient plus à gagner. Tenus en échec pour la troisième fois consécutive sur le même score (1-1), les Bavarois laissent planer le suspense dans leur propre championnat après avoir remporté les dix dernières éditions. Mais à l’image d’un Eintracht Francfort invaincu depuis sept matchs, l’ultradomination du Bayern semble appartenir au passé. Et à en croire le visage de Julian Nagelsmann à la fin du match, tout ne tourne pas rond dans la machine du Bayern. C’est grave, docteur ?

Sané pas compliqué

Il était là, le premier gros test en 2023 pour le Bayern Munich. À deux semaines de son déplacement sur la pelouse du Parc des Princes en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le champion d’Allemagne n’a pas franchement desserré le frein à main pour réactiver la marche avant. Invaincu à domicile toutes compétitions confondues cette saison, le Rekordmeister devait pourtant huiler sa mécanique à la suite de sa contreperformance plus tôt dans la semaine contre Cologne. Avec des airs autoritaires, les Bavarois ont appuyé sur l’accélérateur progressivement, histoire de prendre soin du moteur de la berline diesel. Dominatrices dans la possession du ballon sur la première période (70%), les ouailles de Julian Nagelsmann ont sollicité Kevin Trapp pour passer le contrôle technique.

Kingsley Coman a créé la première étincelle sans trouver le cadre (23e), puis Joshua Kimmich et Thomas Müller ont contraint l’ex-gardien du PSG à la double parade (29e). Pas le temps de remettre la mèche dans le bon sens pour Trapp, le danger du Bayern s’est intensifié jusqu’à l’excès de vitesse. Sur un centre de Müller, Leroy Sané a fait parler son pied droit pour inscrire son sixième but de la saison en Bundesliga (1-0, 34e). Fin de la révision pour l’Eintracht Francfort ? Pas encore, puisque Dayot Upamecano a négocié un centre de Coman pour propulser sa tête piquée… juste à droite du but (35e). Insatiable, Sané a remis le couvert, mais sa frappe a manqué de puissance (41e). Trop isolé, Randal Kolo Muani n’a dû se contenter que de gouttes d’essence dans une première période en forme de panne sèche.

Ambiance Randal

Cependant, le passage par les vestiaires a offert un moyen de faire le plein pour les deux équipes. Souverain sur ses terres, le Bayern n’a pas souhaité baisser d’intensité : Sané a envoyé un tir enroulé au-dessus (48e), puis Eric Maxim Choupo-Moting a buté sur la défense adverse (60e). Fatigué par son absence de réalisme, le Bayern est progressivement passé de la file de gauche à la voie pour véhicules lents. Plus endurant, l’Eintracht s’est remis à y croire, et fort logiquement, Kolo Muani n’a pas tremblé au moment d’égaliser d’une frappe croisée après avoir cassé les reins de son pote Upamecano (1-1, 69e). Sans la présence de Ndicka pour contrer son tir, Djibril Sow aurait même pu offrir la victoire aux visiteurs (84e). Et cette fois-ci, le missile de Kimmich n’a pas sauvé les apparences (91e). Pour la deuxième fois en deux saisons, Francfort repart de l’Allianz Arena sans défaite. Et le Bayern avec de nouveaux doutes.

Bayern Munich (4-1-4-1): Sommer – Davies, De Ligt, Upamecano, Stanisic (Sabitzer, 90e) – Kimmich – Coman (Gnabry, 70e), Musiala, Müller, Sané (Gravenberch, 71e) – Choupo-Moting (Tel, 77e). Entraîneur: Julian Nagelsmann.

Eintracht Francfort (3-4-2-1): Trapp – Ndicka, Hasebe, Melo – Knauff, Sow, Rode (Kamada, 64e), Buta – Götze (Jakić, 85e), Lindstrøm (Borré, 64e) – Kolo Muani. Entraîneur: Oliver Glasner.