Toulouse valide sa montée en Ligue 1 dans un Stadium bouillant

Bienvenue au TéFéCé,Le Club qui se relève toujours,Le Club de retour en @Ligue1UberEats !Likez, commentez et partagez cette vidéo pour montrer votre fierté, avec le hashtag #DeboutToujours ? pic.twitter.com/5hv5LBknUZ — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 25, 2022

Toulouse FC (4-3-3) : Dupé - Desler, Nicolaisen, Rouault, Sylla - Van den Boomen, Spierings, Dejaegere (Genreau, 62e) - N'Goumou (Begraoui, 87e), Healey (Onaiwu, 20e), Ratão (Skyttä, 87e). Entraîneur : Philippe Montanier.



Niort (4-2-3-1) : Michel - Moutachy, Passi, Kilama, Vallier - Cassubie (Doukansy, 82e), Louiserre - Boutobba, Zemzemi (Olaitan, 82e), Renel (Tormin, 63e) - Mendes (Sissoko, 63e). Entraîneur : Sébastien Desabre.

En apothéose.Ils l'ont fait ! Deux ans après une saison terrible achevée en dernière position, un an après le cruel barrage contre Nantes, cette fois les Toulousains n'ont pas eu à trembler. À trois journées de la fin, c'est désormais officiel : les Violets joueront en Ligue 1 la saison prochaine.Un bus accueilli par des fumigènes à foison et des chants toujours plus bruyants, la soirée s'annonçait chaude sur les bords de la Garonne. Au coup d'envoi, l'équation est simple pour le leader incontesté de Ligue 2 : une victoire pour s'offrir un bonheur immense. Devant plus de 24 000 personnes, Van den Boomen, Ratão ou encore N'Goumou s'essaient tour à tour dans les premières minutes. Lancés à toute berzingue dans leur match, les Toulousains voient malheureusement leurbuteur Rhys Healey sortir, touché aux adducteurs. De quoi couper leur élan ? Pas du tout. Sur la gauche de la surface, Sylla réussit un contrôle parfait avant de servir Dejaegere en retrait, lequel fait chavirer le Stadium. Dupé est ensuite vigilant pour rattraper l'erreur de Rouault face à Mendes (28), tandis que Michel s'envole pour détourner le missile de Van den Boomen (38).Une mainmise des Violets qui ne s'étiole pas après le repos, Spierings (55) puis Van den Boomen (57), encore, tentant leur chance depuis l'entrée de la surface. L'ambiance continue de monter, la pyrotechnie s'invite à l'intérieur du stade, et sur un énième corner, le coup de casque de Nicolaisen échoue sur le poteau (69). Et alors que le but de Genreau est refusé pour un hors-jeu préalable (75), c'est Onaiwu qui délivre toute une ville d'une superbe tête plongeante, sur une galette de Van den Boomen bien sûr. Record de passes décisives de Zinedine Ferhat égalé avec 20 caviars. Le Stadium peut définitivement exploser au son des, entrecoupés detrop nombreuses pour les compter. Avant de terminer la soirée en s'invitant sur la pelouse pour venir célébrer comme il se doit la renaissance d'un club qui a bien changé en deux saisons.Et c'est toute la Ligue 1 qui tremble déjà à l'idée de devoir aller jouer dans la fournaise du Stadium !