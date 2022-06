Les notes de la demi-finale de Top Chef

On le sait d’avance, le point d’orgue de cette saison mal-aimée sera la demi-finale, dont les trois épreuves radicales révèlent finalement la qualité : une certaine cohérence dans l’escalade et la bizarrerie assumées.

1. À la pêche au tontontontonton

ArnaudPas énormément de cuisine dans son interprétation, comme pour l’original, mais plus de finesse, avec ses ravioles de pêches farcies de thon cru, huile de ciboulette, tataki de thon, thon fumé, mayonnaise au thon en boîte, cubes de frites, vinaigrette de pêches. Le dispositif est simple, rappelle les marqueurs, les surélève comme il faut, tir droit et cadré, mais sans génie.



Premier de l'épreuve





SébastienPlus de juteux (les pêches au sirop), plus de liant (la mayo, les œufs de lump), mais ses non-cannelloni de lump, pommes Pont-Neuf, joliment dressés comme trois petits containers sur les docks, se font quand même ravager par le thon en boîte, qui pourrait gâcher n’importe quelle soirée quand il est de mauvais poil.





Deuxième de l'épreuve





On t’a vu, Optimus Prime.



LouiseLouise se plante. Elle met toutes les épices de la terre dans un chutney et un tahini de thon qui fourre une pêche, dessine un poisson en mayonnaise coriandre-citron, fait des écailles en pomme de terre, puis dessine aussi une petite canne à pêche. De toute façon, elle n’avait pas envie dès le début, au moins on aura vu un dessin.





Troisième place





Le centre aéré vous invite au dîner des enfants vendredi soir.





Personne ne gagne de points sur cette épreuve !



2. Sang foie ni loi

Etchebest et Simone Zanoni au jury, c’est à Louise de sortir une contrainte d’épreuve 100% gore, pinacle triomphal du hors-piste célébré cette saison : réaliser un dessert à base de sang et de foie.





LouiseElle avait bien préparé sa figure, inspirée du sanguinaccio italien, et ça donne même carrément envie, ce pudding au boudin noir et fruits secs, glace foie de volaille-vanille, ganache chocolat et sang, poire pochée, tuile de peau de poulet. Le contenu de son boudin chaleureux ressemble à celui de Boris Johnson - graisse d’oie, de porc, épices, fruits secs, poire, whisky, beurre. La poire pochée à l’hibiscus a l’air zinzin.





Première de l'épreuve





ArnaudArnaud explore un peu avec Viel ce qu’il pourrait bien faire avec du sang, et de fil en aiguille table sur du pancake au sarrasin et caramel, coulis de fruits rouges et sang, crémeux au chocolat et foie, biscuit amandes noisettes et grué. Qui n’a jamais craqué pour un bon petit crémeux de chocolat et foie ?





Deuxième de l'épreuve



SébastienOn a déjà évoqué cette possibilité il y a quelques épisodes de cela : Sébastien pourrait bien être le plus barré de la bande. C’est le pote qui ne plongera jamais du haut du rocher en premier, mais si vous le faites d’abord, il suivra en T-Max (anecdote marseillaise). Il sort un dessert au ceviche de foie cru, crème pâtissière et glace chocolat piment sang, coulis fruits rouges et sang, nougatine piment chocolat blanc. Le foie cru est tabassé au sirop, café, sucre, kombawa, coriandre, mais reste profondément hardcore en dessert, et Etchebest fait d’un coup moins le malin à la dégustation. On sait désormais comment le mater, le Philippe : il suffit de lui donner de l’abat cru en dessert.





Pour l'audace, mais dernier de l'épreuve.





Là non plus, personne ne gagne de points !





Du foie cru, des fraises : chic, papa prépare un dessert !



3. Long lièvre the queen

Christian Lesquer rejoint Philippe Etchebest pour juger cette troisième et dernière épreuve que Sébastien a concoctée et d’où surgit, comme ça, en toute fin de saison, un grand classique français : le lièvre à la royale. On n’est plus dans les petits vol-au-vent de rouquins du Plaza Athénée. Là, il va falloir dépecer un vieux lièvre d’une semaine, faire une bonne farce, cuire tout ça en moins de deux heures, et sortir une sauce liée au sang, avec pommes soufflées.





SébastienIl est en terrain connu, en tout cas pense l’être, sort sa ballotine de râble, farce aux abats et insert foie gras, sauce au sang et chocolat, raifort, radis, pommes de terre soufflées, trébuche sur la cuisson, et oublie de faire du Sébastien - c’est paradoxalement sur sa propre épreuve qu’il ne pense pas au T-Max, au rocher, et fait la sieste sur ses acquis. On l’avait alerté la semaine dernière, mais l’épisode a été tourné il y a plusieurs mois, zut.





Troisième de l'épreuve



ArnaudArnaud n’a pas pleuré de tout l’épisode, et ne se décontenance pas - cela fait plusieurs semaines que sa régularité et son absence de panique sont assez remarquables et pourraient faire une grosse différence en finale. Il nous sort une ballotine inversée, farce de lièvre et gorge de porc, sauce au lièvre et chocolat, crème de panais, pommes de terres soufflées, kumquats. La polyvalence de son parcours rend Arnaud tout-terrain. Le lièvre à la royale sera long à cuire en format normal ? Il inverse la farce et le contenu pour accélérer la cuisson. La pomme soufflée ne souffle pas ? Il la double, collée à la fécule, et ça fait la blague même pour Lesquer. Bien joué.





Première place : ARNAUD EN FINALE



LouiseLouise refait du bon Louise, plie le lièvre à la royale à ce qui lui plaît davantage, casse le gras aux agrumes, élève le goût aux iodes de l’anguille fumée et feuille d'huître, l’accompagne d’une petite salade de bienvenue comme au Flunch, mais d’un coup, le plat en assiette nous fait davantage envie, on sait que pendant le parcours on va pouvoir se rafraîchir un peu. Jamais d’immense technique, mais un bon sens, de la fraîcheur, et un goût maîtrisé, avec sa belle réduction de patte de lièvres mouillée au porto, vin rouge, vinaigre de vin rouge, puis l’anguille fumée, le chocolat, ça a l’air profond sans le côté massue. Note méritée.





Seconde place : LOUISE EN FINALE



Arnaud Delvenne et Louise Bourrat en finale, Sébastien Renard éliminé de Top Chef !





Un des personnages de cette saison dont l’arc a été le plus lisible s’en va, le carapuce/tortank, enfantin et très technique, main qui ne tremble jamais, Boucher du Nord, digne élève de Marc Meurin qui a succédé à Camille Delcroix sans déshonneur. Encore du chemin à parcourir pour sortir de sa chrysalide, mais bien entouré et bien accompagné, il pourra nous régaler nombreux ! Sébastien est joignable sur sa page Instagram et Facebook, on lui souhaite le plus beau parcours possible.



On se donne rendez-vous pour la finale la semaine prochaine, mais on aurait pu tout aussi bien s’arrêter ce soir.



À défaut d’avoir séduit le public pour son casting, à défaut de nous avoir dégoté des Stradivarius de la technique, cette saison a progressivement cassé toutes les cloisons de la normalité en bouffe pour aller explorer, comme jamais l’émission ne l’avait fait, des territoires absurdes. C’est tout de même la saison qui nous aura fait déguster glace à la langoustine, meringues aux algues, bonnet de veau à la mangue, smoothie à la moule, dessert au foie cru et autres délires quasiment à chaque épisode. Autour d’une troupe imparfaite, ce train foutraque a suivi ce chemin sans dévier une seule fois de trajectoire, redéfinissant les limites de l’émission. L’époque pas si lointaine où le geste zinzin en épreuve était de faire du sucré-salé ou une protéine juste crue est complètement révolue. C’est également une saison qui a peu salué les anciens, peu abordé les saltos techniques habituels, et ce hors-piste a profité à des chefs comme Louise ayant échappé aux cursus académiques et parfois limitants pour les profils hors cadre. On n’attendra donc pas la finale pour se faire un avis sur cette saison et la conclure mentalement. C’était le vilain petit canard, beaucoup plus punk que les autres, et si elle ne sera jamais la préférée du public, elle restera bizarrement en mémoire, décevante, mais intense, comme des vacances annulées en août et passées dans l’appart à boire des bières avec ses voisins. En toute fin de course, elle est « attachiante » , cette saison.Sous le regard de Philippe Etchebest et Sang Hoon Degeimbre, Arnaud propose de célébrer le génie belge, peuple assez joyeux pour créer un plat à partir d’un jeu de mots : la pêche au thon. Ingrédients imposés : de la pêche, du thon en boîte, et de la mayo.