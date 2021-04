Rumilly-Vallières mange le TFC et se qualifie pour les demi-finales

GFA Rumilly Vallières 2-0 Toulouse

GFA Rumilly Vallières (4-4-2) : Delaunay - Bozon (Diaby 79e), Ribeiro, Lévêque, Boinali - Gay, Guillaud, Peuget, Cottin - Moke (Volic 72e), Liongo (Viglierchio 88e) Entraîneur : Fatsah Amghar.



Toulouse (3-4-3) : Pettersson - Rapnouil, Celestin (Moreira 46e), Rouault, Semaoun - Kasongo (Skyttä 61e), Spierings (Koné 61e), Sanna - Saïd (Zobo 46e), Koulouris, Antiste Entraîneur : Patrice Garande.



Résultats de la Coupe de France TB Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La folle épopée savoyarde continue !Pour le premier quart de finale de Coupe de France de son histoire, Rumilly-Vallières a fait les choses en grand en sortant le TFC au parc des sports d’Annecy. Grâce à cet exploit, le club créé en 2018 et promu en N2 cette saison n’est plus qu’à une marche du stade de France. Fou.Face à un effectif toulousain décimé par la Covid (douze joueurs testés positifs depuis deux semaines), les amateurs ont pris d'entrée le match par le bon bout grâce à Guillaud. Sur un coup de pied arrêté de Peuget, le milieu de terrain savoyard devance Pettersson dans les airs et place un coup de casque victorieux. À l’exception de cette tête de Saïd (13), de retour après avoir manqué le début de la saison, le onze de Patrice Garande, majoritairement composé de Pitchouns, se montre trop timide dans les duels pour espérer recoller au score.Au retour des vestiaires, Koulouris a la balle d’égalisation au bout du pied, mais le Grec croise trop sa frappe (55). En face, les Savoyards ne flanchent pas, bien au contraire. Plus frais que leurs adversaires, ils prennent l’ascendant, à l'image de Moke (63), puis de Liongo (75) qui ont l’occasion de tuer le match. C'est finalement un second coup de pied arrêté décisif qui valide une qualification historique pour le GFA Rumilly Vallières. Peuget, toujours à la baguette, trouve encore Guillaud, qui voit, avec un brin de réussite, sa tête déviée dans son propre but par le malheureux RouaultEt voilà comme le petit poucet file en demi-finales de Coupe de France. Magique.