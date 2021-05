Romelu Lukaku, un sacre et une couronne

1

The real god ✝️has crowned the king! Now bow downIl nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!Ora inchinatevi!King of Milano ?? pic.twitter.com/n0gAiYWFTp — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021

Non content de remporter le scudetto avec l’Inter, le premier pour le club depuis 2010, au terme du match nul 1-1 entre l'Atalanta et Sassuolo (le 2 mai), Romelu Lukaku s’est fendu d’un tweet pour réitérer sa suprématie en terre lombarde.Épanoui sous les ordres d’Antonio Conte, il y affirme que le «» aurait «» , et intime l’ordre au lecteur de se prosterner. Simple crise d’égo ou clin d’œil malin pour piquer son alter ego Zlatan Ibrahimovic, autre déité autoproclamée, tant la saison a révélé les querelles entre le Suédois et l’ancien d’Anderlecht.Les deux anciens partenaires de Manchester United en étaient presque venus aux mains en février dernier, lors du quart de finale de Coupe d’Italie. Nul doute qu’Ibra s’octroiera un droit de réponse.Pour rappel, l’AC Milan est à ce jour relégué à la quatrième place du classement de Serie A, ex aequo avec la Juventus et l’Atalanta, comptabilisant 69 points, soit 13 de moins que l’autre club de la cité lombarde, d’ores et déjà champion.