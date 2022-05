Rami, Cahuzac et Bernardoni rassemblés dans un spot pour lutter contre l’homophobie

????? ?? ??́??́???, ?? ????? ???? ?? ??̂?? ???????Pour la 4e saison consécutive, la @LFPfr et les 40 clubs de @Ligue1UberEats et de @Ligue2BKT se mobilisent pour lutter contre l’homophobie sur tous les terrains#17mai?️‍?⚽️#JouonsLaCollectif pic.twitter.com/BwVSZJq0Yy — Ligue de football professionnel (@LFPfr) May 12, 2022

TT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce jeudi, la LFP a dévoilé un spot de prévention visant à aider les joueurs de football homosexuels qui voudraient faire leur coming out. Alors que la journée internationale de lutte contre l’homophobie se tiendra le 17 mai, plusieurs acteurs du paysage footballistique français se sont ainsi réunis. Le Lensois Yannick Cahuzac, le Troyen Adil Rami ou encore le Stéphanois Paul Bernardoni sont présents dans la vidéo. On peut également apercevoir l'entraîneur niçois Christophe Galtier, l’arbitre Amaury Delerue, les commentateurs de Prime Vidéo Benoît Cheyrou et Julien Brun, ainsi que le consultant pour La Chaîne L'Équipe Olivier Rouyer. Ce spot de prévention a été conçu avec l'aide des associations Foot Ensemble, Panamboyz United et SOS Homophobie.En plus de cette vidéo, comme chaque saison depuis quatre ans, ce week-end, les flocages des maillots ainsi que les brassards des capitaines et ceux des arbitres seront aux couleurs de l'arc-en-ciel.Pic d'émotion de ce spot publicitaire : ce moment où l'on apprend qu'Adil Rami est capable de faire un une-deux proprement.