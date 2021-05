Paris, le retour à la normale

Après un nouveau faux-pas à Rennes, le Paris Saint-Germain a vu s'éloigner la possibilité de conserver sa couronne à deux journées du terme de la saison. La conséquence d'un exercice raté dans les grandes largeurs, et qui aura vu le PSG redevenir "normal" sur la scène nationale. Quand on compte des extra-terrestres comme Kylian Mbappé et Neymar dans ses rangs, ça la fout mal.

1

Paris ne fait plus peur

Un souverain déchu

Par Clément Gavard, au Roazhon Park

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur la pelouse du Roazhon Park, un homme est à terre. Le coup de sifflet final vient de retentir dans l'enceinte bretonne, où le PSG a laissé filer deux points très précieux dans la course au titre, et les Parisiens prennent le chemin des vestiaires la tête baissée, sans apercevoir la détresse de Marquinhos, capitaine à genoux et conscient que son équipe vient peut-être de perdre sa couronne ce dimanche soir. Comme trop souvent cette saison, le défenseur brésilien aura été l'un des seuls à se montrer à la hauteur, dans le jeu comme dans l'attitude. Pendant que son compère de charnière Presnel Kimpembe était encore en train de bouillonner contre des joueurs rennais dans le couloir reliant les deux vestiaires, Marquinhos s'est lui arrêté devant le micro de Canal + avec une bonne dose de lucidité :À Rennes, le PSG n'a pas connu une erreur de parcours ni même un accident, mais il a livré un match à l'image de sa saison : décevant, triste collectivement, et avec une incapacité d'écraser son adversaire comme il savait le faire à une époque. Si la première période a été plutôt cohérente, la seconde a ressemblé à un grand désert. Beaucoup moins de pressing, beaucoup moins d'idées (coucou Neymar, prolongé jusqu'en 2025 ce week-end), beaucoup moins d'utilisation des couloirs (4 centres contre 13 dans le premier acte), et quasiment aucune occasion à se mettre sous la dent (3 tirs seulement). Le vide le plus total, et une question : ce Paris Saint-Germain fait-il encore peur à quelqu'un en Ligue 1 ?, a murmuré le buteur Guirassy après la rencontre.La preuve par les chiffres : à deux journées du terme, le PSG a paumé 32 points en cours de route cette saison (4 nuls, 8 défaites), soit déjà le plus gros total depuis l'exercice 2011-2012 (10 nuls, 5 défaites, 35 points perdus) qui avait vu Montpellier être sacré.Au Parc des Princes, à l'extérieur, Paris n'est donc plus aussi effrayant qu'avant. Quand la majorité des pensionnaires de l'élite hexagonale tremblait des guiboles à l'idée de repartir avec une valise à une époque, ils sont désormais nombreux à avoir mis de côté leur complexe d'infériorité au moment de se frotter au PSG., a rappelé Bruno Genesio, qui avait annoncé vendredi qu'il n'était pas du genre à poser le bus, en conférence de presse dimanche soir.Reste que c'est probablement l'ancien coach de l'OL qui a bouclé la soirée avec le regret de ne pas avoir su s'imposer contre un Paris Saint-Germain loin du niveau d'un demi-finaliste de Ligue des champions. Pire encore : ce PSG-là est loin, très loin, d'avoir la gueule d'une équipe qui mériterait de soulever son troisièmed'affilée le 23 mai.Si la délégation du club de la capitale tirait la tronche dans les coursives du Roazhon Park dimanche soir, elle pourra relativiser en se disant que le PSG est déjà heureux d'être toujours dans le coup (oui, il reste un espoir au champion en titre) à deux journées de l'épilogue d'une Ligue 1 passionnante, mais où les candidats au trône n'ont jamais su distancer le roi parisien, qui ne ressemble d'ailleurs plus vraiment à un souverain. Drôle de coïncidence : Paris n'a jamais semblé aussi normal, aussi humain dans ce championnat, alors qu'il compte dans ses rangs les OVNI(s) Neymar et Kylian Mbappé. Le premier aura encore plus été un problème qu'une solution cette saison (16 matchs de L1 disputés seulement !) pendant que le second a souvent sauvé les apparences et un collectif faiblard (25 buts, 7 passes décisives en championnat). Il reste le constat d'un effectif mal structuré et porté par un trio brillant et à la hauteur (Mbappé, Marquinhos, Navas) quand les autres auront été soit irréguliers, soit pas au niveau. Insuffisant quand on prétend faire partie de la cour des très grands.Autre problème majeur : la gestion des émotions. Cinq jours après un dernier quart d'heure grotesque contre Manchester City, Paris a confirmé qu'il était incapable de garder ses nerfs dès qu'une rencontre lui échappait. Ce dimanche soir, c'est Presnel Kimpembe qui a dégoupillé en découpant Doku, avant de se chauffer avec Romain Del Castillo, en plein échauffement, et d'en remettre une couche quelques secondes après le coup de sifflet final. Des tauliers comme Maxwell, Thiago Motta, ou même Zlatan Ibrahimović ont-il trouvé leurs successeurs dans cette équipe à l'état d'esprit douteux et bancal ? Pas sûr. Les questions seront nombreuses dans quelques semaines, les chantiers aussi. Plus que des stars, le PSG a besoin de retrouver un collectif fort techniquement, tactiquement, physiquement et mentalement. Arrivé au club au début de l'hiver, Mauricio Pochettino a déballé ses habituels poncifs après le nul à Rennes, répétant queet faisant preuve d'élégance en félicitant son adversaire breton. Avant de commencer à dresser un premier bilan à et se projeter :Le PSG n'a pas encore rendu les armes, mais c'est tout comme.