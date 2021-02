Nîmes, champ de mines

Mise à pied de l'entraîneur Jérôme Arpinon quelques mois seulement après sa nomination, résultats catastrophiques, place de lanterne rouge du championnat squattée, président contesté... C'est le grand bazar chez les Crocodiles, où le patron Rani Assaf s'est déjà mis de nombreux supporters à dos. Notamment depuis le départ de Bernard Blaquart, figure du club, l'été dernier. De là à voir le Nîmes Olympique en Ligue 2, il n'y a qu'un pas facilement et largement franchissable.

Le Nîmes Olympique a procédé ce jour à la mise à pied à titre conservatoire de M. Jérôme Arpinon.M. Pascal Plancque assurera l'intérim en tant qu'entraîneur de l'équipe première durant cette période. pic.twitter.com/kQ9vWGvlPS — ? Nîmes Olympique (@nimesolympique) February 5, 2021

Blaquart, première victime

Rani Assaf a « réveillé l'incendie »

Ce vendredi 5 février 2021, bien qu'il n'indique que 9 heures du matin, le téléphone portable de Cyril Roure ne cesse de sonner. Organisateur de la course cycliste « L'Étoile de Bessèges » qui se tient au même moment, le président du groupe de supporters Nemausus 2013 tente tant bien que mal de consacrer un peu de temps à ceux qui l'appellent. Sauf qu'au bout du fil, les gens lui posent les mêmes questions qui trottent dans sa propre tête. Explication de l'intéressé :Tout ce qu'ils savent, c'est que Jérôme Arpinon n'est plus l'entraîneur du Nîmes Olympique.Via Twitter, le club a en effet annoncé la nouvelle : après quelques mois sur le banc, le successeur de Bernard Blaquart est démis de ses fonctions dix-huit mois avant la fin de son contrat et est remplacé temporairement par son ex-adjoint Pascal Plancque. Les Crocodiles squattant la place de lanterne rouge de Ligue 1 et comptant quinze défaites en 22 matchs, ce choix ne semble pas sorti de nulle part au regard des résultats sportifs. Mais ce qui gène, c'est la manière et tout ce qui a provoqué cette situation désastreuse. Si bien qu'aujourd'hui, la structure ressemble à un énorme bazar.Pour beaucoup, ce bordel interne est né à la suite de la prise de pouvoir progressive de Rani Assaf. Devenu actionnaire en avril 2014 puis actionnaire majoritaire en juin 2015, l'associé de Xavier Niel enfile très vite le costume de président. Et si tout se passe bien au niveau des pelouses, les relations entre le boss et les autres acteurs du club ne paraissent pas aussi idylliques que celles proposées par les joueurs sur les terrains. Concrètement, cela se manifeste rapidement par des mises à l'écart ou des désaccords atteignant le point de rupture. En poste depuis quatre ans et auteur d'un remarquable boulot qui porte ses fruits (avec, notamment, de nombreux jeunes intégrant le groupe professionnel), le directeur du centre de formation Christian Mattiello voit par exemple son bail ne pas être renouvelé en 2019 alors qu'une prolongation était logiquement dans l'air. Sans aucune justification ou quelconque anticipation.Surtout, le technicien Bernard Blaquart fait également ses adieux un an plus tard pour mettre fin à un cycle positif de cinq saisons. Pour quelles raisons ?, répond le bonhomme, dans les colonnes de. Avec un gros regret, son patron lui ayantProblème : sans Blaquart, les Crocodiles n'ont pas su rebondir avec le ballon entre les pattes. Or, comme souvent lorsque les défaites s'enchaînent, les soucis apparaissent au grand jour et les critiques envers les responsables désignés deviennent plus légitimes., critique d'ailleurs Cyril Roure.En écho à Blaquart, les fans reprochent au président un faible investissement sur le plan sportif voire de l'incompétence., remet par exemple le supporter.La majorité du temps, les désaccords se situent là entre l'actionnaire qui fait vivre le club comme une entreprise lambda et le passionné qui paye son billet : le premier tente d'éblouir son budget, le second veut regarder son équipe briller.Cyril Roure, toujours à propos du boss quiselon les mots de Blaquart :Un constat accentué par une histoire de timing : le « renvoi » d'Arpinon a en effet été officialisé juste après que Canal+ ait récupéré les droits télévisuels de la L1, ce qui ne serait pas un hasard., reprend le président de Nemausus 2013.Non, seulement qu'il représente davantage une victime qu'autre chose dans cette espèce de chaos silencieux. Visiblement, les Crocos n'ont pas fini de patauger dans leur mare aux eaux troubles.