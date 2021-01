Mais pourquoi Grenoble est-il leader de Ligue 2 ?

Auteur d’une bonne première partie de saison sur le plan comptable (34 points grattés en dix-sept journées), le Grenoble Foot 38 est leader de Ligue 2 au moment d'attaquer 2021. Une situation étonnante pour beaucoup de monde, mais compréhensible au moment d’analyser la trajectoire ascendante du club isérois.

Clermont Grenoble Ligue 2 BKT Diffusion sur

« C’est un mélange de travail et de réussite. Cela dit, nous savons que si nous sommes à cette première place aujourd’hui, cela est lié à un concours de circonstances. Les gros clubs comme Toulouse, Auxerre, Troyes ou Clermont ne sont pas encore à plein régime. Ils n’ont absolument pas à avoir peur de nous. C’est à eux de faire ce qu’il faut. »

« Un puzzle où les pièces s’emboîtent parfaitement »

« Le football Kleenex, il y en a assez. Ici, nous humanisons les joueurs. Quand nous faisons un recrutement dans notre équipe, nous l’assumons. Si le joueur n’a pas le rendement escompté, nous cherchons à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas comme prévu. Se débarrasser d’un joueur six mois plus tard, ce n’est pas dans notre manière de procéder. »

Tinhan, Ravet, Pérez : l’appel de la meute

Le coffio est chargé, bonnes vacances à tous Mamaaad https://t.co/tuCSeelinl pic.twitter.com/6iCGMfjO1p — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) December 23, 2020

Par Antoine Donnarieix

Propos de BM et MM recueillis par AD.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour beaucoup, 2020 sonnera comme une année peu propice aux sourires et aux célébrations. Malgré cela, le Grenoble Foot 38 est parvenu à apporter ses lots de consolation. Le 28 février, Brice Maubleu, auteur d'une relance foireuse face à Caen , a d'abord offert un buzz sur les réseaux sociaux à son club à une semaine de l'arrêt temporaire - qui sera ensuite définitif - du championnat. Puis, le 22 décembre, Mamadou Diallo, pyromane en chef lors de la victoire contre l'ESTAC au stade des Alpes (2-0), a à son tour enflammé la toile après avoir voulu embarquer le socle du prix adressé à l'homme du match par beIN Sports a alors ironisé le joueur formé à l’AS Dakar Sacré-Cœur. À Grenoble, on enflamme, on se poile, mais un fait est là : aujourd'hui, le GF38 est leader de Ligue 2.Capitaine de l'équipe depuis le début de la saison 2019-2020, Maubleu convoque d'ailleurs la dernière sortie médiatique de Diallo pour évoquer le bon début de saison de son équipe :Au-delà de l'esprit de camaraderie, un bon paquet de feux sont aujourd'hui au vert à Grenoble, que ce soit sur le terrain ou dans les coulisses. La dégringolade liée à Index Corporation, puis la liquidation judiciaire combinée à la rétrogradation administrative du club en CFA2 semblent avoir servi de leçon pour bâtir sur des bases plus pérennes.(Provencia, N.D.L.R.), analyse le manager général Max Marty, déjà passé par le club entre 1997 et 2006."On meurt de nos résultats financiers, jamais de nos résultats sportifs." »Revenu en Ligue 2 lors de l'été 2018, le GF38 s'est ainsi solidifié grâce à un triangle fort où chaque homme gère son secteur d'activité avec poigne : Rosnoblet définit le cadre budgétaire avec minutie, Marty bénéficie d'uneet Philippe Hinschberger, sous contrat avec le club jusqu'en juin 2022, offre lesur lequel s’appuie volontiers Grenoble, qui a bouclé les deux derniers exercices à la neuvième place du championnat., énumère Marty.Le GF38 a beau être un leader par défaut, ce statut ne tombe pas non plus du ciel : la bande à Hinschberger se balade avec la meilleure défense du championnat (10 buts encaissés), l'une des meilleures attaques (25 buts marqués, soit autant que l'ESTAC) et n'a plus perdu depuis le 17 octobre dernier, soit une série de dix matchs sans défaite (six victoires, quatre nuls)., confesse Maubleu.(neuf buts marqués lors des quatre premières journées, N.D.L.R.)(trois buts encaissés seulement sur les dix dernières journées, N.D.L.R.).Marquer est un enjeu majeur à Grenoble, et un avant-centre comme Moussa Djitté, muet durant huit matchs consécutifs, renoue progressivement avec le chemin des filets, lui qui a planté deux buts lors des quatre dernières journées., tranche Marty.Conséquence : cette dynamique positive grenobloise a permis de rapatrier des joueurs d’expérience formés au club comme Jonathan Tinhan (ailier la saison passée et aujourd’hui dans l'organigramme en tant que conseiller en responsabilité sociale des entreprises), Yoric Ravet ou Manuel Pérez, encore joueur du RC Lens en début de saison. De quoi apporter l'expérience du haut niveau, honorer le travail de formation du club et retrouver le bien-être du foyer familial sans perdre de vue l’objectif commun : faire grandir le club., ambitionne Marty.Et tant pis si Diallo n’a pas attendu pour se mettre à rêver plus grand.