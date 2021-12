Lyon lâche encore des points contre Metz

50

⚽ BUUUUT DE L'@OL ?️ Castello Lukeba⏱️ 57'? 5e match et 1er but en @Ligue1UberEats pour le jeune défenseur de l'#OL !#OLFCMLe but est à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 ? https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/Z3M6l8XrQA — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) December 22, 2021

Olympique lyonnais (3-4-2-1) : Lopes - Da Silva (Toko Ekambi, 46e), Boateng (Slimani, 77e), Lukeba - Gusto, Mendes, Caqueret (Guimarães, 46e), Emerson - Paquetá (Cherki, 46e), Aouar - Dembélé. Entraîneur : Peter Bosz.



FC Metz (3-4-2-1) : Caillard - Bronn, Kouyaté, Jemerson - Centonze, Maïga, Traoré, Delaine (M’Bengue, 74e) - de Préville (Tchimbembé, 90e+2), Boulaya - Nguette (Niane, 70e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Fin d'année en carton pour Lyon.Entre les tracas causés par ses supporters et les résultats sportifs décevants, l'Olympique lyonnais avait une bonne occasion de boucler 2021 sur une note positive ce mercredi soir. Raté, malgré une nette domination (76% de possession de balle, 18 tirs à 6, 13 corners à 2), les Gones ont concédé un nouveau match nul face à Metz (1-1) et stagnent à une inquiétante treizième place en Ligue 1 à mi-parcours. Inquiétant, le mot est également adéquat pour décrire la première période lyonnaise ce soir, incapables de faire la différence face à des Messins en place et privés d'un but d'entrée de jeu pour un hors-jeu de quelques millimètres d'Opa Nguette (2).Il faut finalement attendre la seconde période et un triple changement à la pause de Peter Bosz pour assister enfin à du mouvement, notamment grâce à un Rayan Cherki en feu et auteur du corner sur lequel Castello Lukeba claque une tête imparable pour Marc-Aurèle Caillard, le premier but en pro du gamin de dix-neuf ans avec son club formateur. Mais comme trop souvent cette saison, les Gones n'arrivent pas à conserver cette avance et se font reprendre après un superbe enchaînement plein de sang-froid de Boubacar Traoré. Malgré d'énormes occasions pour Moussa Dembélé (72), Cherki (82) et Karl Toko Ekambi (90+1), Lyon lâche de nouveaux pointsm tandis que Metz peut repartir du Groupama Stadium avec le sourire.La liste de Noël de l'OL sera très courte cette année : renouer avec les victoires.