Le LOSC gagne enfin contre Montpellier

Sevrés de victoire depuis la reprise, les champions en titre sont venus à bout de Montpellier pour cette quatrième sortie de l'année (2-1). Une bonne nouvelle avant les deux semaines de trêve internationale et alors que la Ligue des champions pointera bien vite le bout de son nez à la reprise.

Bienvenue dans les tranchées

Jonathan David fait sourire le LOSC

Lille (4-4-2) : Grbić - Djaló, Fonte, Botman, Reinildo - Yazıcı (Onana, 82e), André, Xeka, Gomes (Bradarić, 78e) - David (Ikoné, 82e), Yılmaz (Çelik, 90e+3). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Montpellier (4-2-3-1) : Berthaud - Sambia, Thuler, Sakho (Estève, 83e), Cozza (Souquet, 78e) - Ferri, Chotard (Ristić, 78e) - Laborde, Savanier, Mollet (Wahi, 83e) - Mavididi. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Une belle revanche. Lille devait au moins ça à son public, deux semaines après avoir sombré contre Nice pour le retour des supporters à Pierre Mauroy. Dans une belle ambiance, tout était réuni ce dimanche après-midi du côté des Dogues pour gratter un premier succès de la saison, face à Montpellier. Une mission très claire et acceptée sans broncher par les champions de France en titre, qui auront pris leur temps pour faire tomber de valeureux sudistes, venus une nouvelle fois pour développer leur jeu, même à l'autre bout de la France. Les premiers pions de l'année de Yusuf Yazıcı et Jonathan David ont permis aux hommes de Jocelyn Gourvennec de faire le travail, malgré l'égalisation d' un Gaëtan Laborde guère perturbé par le départ de son acolyte Andy Delort . La saison est-elle enfin lancée à Lille ?Ce match a été un duel très engagé offrant plus de fautes que d'occasions de but. Yazıcı (15) et Téji Savanier (20) allument les deux premières mèches de chaque côté du rectangle vert, mais sans accrocher le cadre. L'intensité monte encore d'un cran avec une première prise de bec entre Fonte, Ferri et Savanier après une grosse semelle de Thiago Djaló sur Chotard (25). Si le ballon n'a pas pleinement choisi son camp, passant globalement 50% du temps de chaque côté, les Dogues jouent mal les quelques coups qui se présentent à eux en transition. Montpellier se fait tout de même une énorme frayeur : Yılmaz contre Sakho pour filer au but, mais le Turc trouve Berthaud, puis David les nuages (32). Le temps d'une nouvelle embrouille entre l'ancien de Galatasaray et Thuler, et l'on semble se diriger vers une première période avec plus de cartons que de frappes cadrées (6 contre 5 à l'issue des 45 premières minutes). Moment choisi par le match pour s'emballer enfin, Yazıcı ouvrant le score sur coup franc après une remise de la tête de Fonte. Pas le temps de célébrer que Gaëtan Laborde vient rappeler à tout le monde que lui n'est pas encore parti en coupant un centre de MavididiQuelques instants de folie vite oubliés quinze minutes plus tard, au moment de relancer la seconde période sur les mêmes bases que la première. Yazıcı ne trouve pas le cadre (47), et laisse le soin à un autre copain de lever les bras lui aussi pour la première fois de la saison. Sur un exploit personnel, Jonathan David réalise un bon contrôle dans la surface, résiste au retour de Thuler et bat Berthaud en angle fermé. Les Héraultais galèrent à montrer les dents pour revenir et se condamnent par leur manque de discipline, le contre coupé par Junior Sambia lui valant d'aller prendre sa douche avant les autres, la faute à un deuxième avertissement (73). Burak Yılmaz n'est pas loin de plier l'affaire sur le coup franc, mais tape à côté (74). Pas bien grave, ça vaut bien une ovation des travées de Pierre Mauroy. D'autant que les Dogues ne sont plus guère inquiétés et filent vers ce premier succès qui leur manquait tant, malgré une dernière situation chaude dans leur surface (86). Ah et au fait, le point cartons après 90 minutes : sept à quatre pour les visiteurs, dont les deux du malheureux Junior Sambia.