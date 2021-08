Juan Branco adresse une lettre ouverte à Joan Laporta

20

Desde @laliga llevamos años denunciando estas conductas de clubes estado/mecenas, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo este verano. @anatolium estudiamos estas acciones y también la posibilidad del incumplimiento del Fair Play Financiero de UEFA.https://t.co/TQ87vZ8Uld — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 15, 2021

PC

L'homme ne lâche pas l'affaire.Après avoir tenté de faire capoter le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain en portant plainte au nom des socios devant la Commission européenne , Juan Branco n'avait pas été plus loin. On aurait pu croire l'avocat démobilisé, mais il n'en est rien. Ledévoile ce dimanche une lettre signée du Franco-Espagnol et adressée au président barcelonais, Joan Laporta. L'objectif de la lettre ? Créer l'union sacrée en Espagne, pour que les clubs et la Ligue joignent leurs efforts face à la concurrence déloyale apportée par le PSG. Javier Tebas a déjà apporté son soutien à l'action menée par l'avocat.La lettre, assez longue, pointe l'absence d'équité entre les clubs espagnols et le PSG, pas inquiété par le fair-play financier qui a obligé Leo Messi à faire ses valises pour quitter le Barça. Branco avance même que ces inégalités de traitement sont dues au fait que le Qatar, pour organiser la Coupe du Monde 2022, devait se créer une identité footballistique à l'étranger, et aurait graissé la patte des dirigeants politiques français pour pouvoir se placer sur la carte du monde du football en recrutant à tour de bras., lit-on à la fin de la déclaration alarmiste de Branco.Une nouvelle série de l'été se lance.