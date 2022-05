En direct : Novak Djokovic-Rafael Nadal

Une finale avant l'heure ? Un an après nous avoir offert le match de la quinzaine en demies, Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouvent cette fois dès les quarts de finale. Un choc qui se joue finalement à nouveau en session de nuit, pour le plus grand malheur du taureau de Manacor. La porte d'Auteuil s'apprête à vibrer à nouveau devant deux géants en quête d'Histoire. À moins qu'Alexander Zverev n'en décide autrement en demi-finale face au vainqueur du soir.

Novak Djokovic 2-6 / 0-1 Rafael Nadal

Par Tom Binet

Rafael Nadal est un mur, tout simplement.L'amortie croisée de Nadal dans le contre-pied, c'est oui !Qui qui qui tape le plus fort ?Pas souvent vu Novak aussi calme et stoïque en étant malmené comme ça. Et sans grand répondant non plus, d'ailleurs. Enerve toi mon grand !Oh la double. C'est dur au service pour Novak jusqu'à présent.A moins que...Djokovic ne meurt jamais.Enfin jeu plutôt facile pour Djoko. Il prend.@Mbenji En fait si Nadal l'a laissé aller en cinq sets, c'était uniquement pour la bonne cause. Bien vu.Bon, Rafa déroule.45% de réussite sur première balle contre Nadal, et puis quoi encore ?Wow ce revers court croisé de Djoko ! La bagarre a commencé les amis.Une demi-heure plus tard, Nadal mène donc 3-1.@Lanzor Kaomax Si seulement un jour on pouvait avoir des matchs de finales NBA à 21h...Lobé, Nole.Novak n'est pas content, et voilà déjà deux balles pour recoller...Première pause, l'occasion de vérifier que les mimiques de Rafa sont bien en place.Djoko s'énerve.7 coups gagnants à 1 et 2 jeux à 0 pour Nadal.@Maitre Kanté Plutôt d'accord, j'ajouterais juste personnellement un petit coup de cœur pour le retour au tout premier plan du grand Marin Cilic.: Premier ace pour Nadal. Le public du Chatrier apprécie.@Ardechiooo Tu oublies l'essaie de 70 mètres juste après la sirène !Oh l'amortie parfaite de Djokovic qui fait la différence pour effacer une première balle de break !@Maitre Kanté Un Nadal-Rune en finale du coup ? Ce serait alléchant en tout cas.Dites donc, ça part plutôt vite en coup droit tout ça.D'accord, donc la ligne de fond de court a déjà choisi d'être avec Djoko. Super.LET'S GO ! Et c'est Novak qui commence au service.Promis après je vous lâche avec les stats : c'est la 17année d'affilée qu'on a droit à au moins un Rafa-Djoko. Vous étiez où il y a 17 ans vous ?C'est parti pour l'échauffement !Rafa ! Rafa ! Rafa !@Mbenji Félicitations à toi !Et la dernière en date, on s'en souvient tous : l'an dernier les joueurs s'étaient retrouvés en demies pour un fabuleux spectacle jusqu'au bout de la nuit. Bis repetita ce soir ?La stat est totalement folle : depuis 2005, Nadal n'a perdu que trois matchs Porte d'Auteuil, dont deux contre Djokovic.59choc entre les deux hommes (duel le plus vu sous l'ère open) et très léger avantage pour Djoko : 30-28. Mais sur terre on le sait tous, c'est une autre histoire... Rafa aura-t-il les ressources pour prendre sa revanche de la magnifique demi-finale de l'an passée ?Bon déjà on est ravis : Zverev et Alcaraz ont fini de faire mumuse (en vrai, le niveau était absolument incroyable, surtout au 4e set), place aux choses sérieuses !Salut à tous ! L'histoire s'écrit ce soir entre deux des joueurs les plus titrés en Grand Chelem, en quête respectivement d'un 21sacre pour Djokovic et d'un 22pour Nadal. Qui voudrait rater ça ?