Still happy.

Troisième du championnat avant le coup d’envoi de la huitième journée, Reims a subi la loi du leader monégasque, samedi soir (1-3). Pas de quoi accabler Will Still, qui a préféré retenir la prestation des siens plutôt que le résultat final. « Je suis très fier de l’équipe et du contenu général qu’on a pu montrer contre une très bonne équipe de Monaco, a souligné le technicien champenois en conférence de presse. La seule différence, c’est l’efficacité dans les seize mètres. »

L’entraîneur de 30 ans a seulement regretté que ses protégés n’aient pas été aussi réalistes que leurs adversaires. « On s’est créé des occasions, mais on les gaspille, a-t-il déploré. Sur leur première vraie situation, une équipe de très haut niveau comme Monaco nous fait très mal. La différence, c’est qu’aux postes clés, ils ont des joueurs qui valent 35 millions d’euros. » Et d’ajouter, comme pour illustrer son propos : « Si on met Balo’ (Folarin Balogun, NDLR) de notre côté, ce n’est pas le même match. »

La rencontre retour de la saison passée l’avait d’ailleurs prouvé.

Monaco infeste Reims