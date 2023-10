Monaco infeste Reims

Reims 1-3 Monaco

Buts : Teuma (57e, S.P.) pour Reims // Jakobs (42e), Balogun (46e) & Ben Yedder (49e) pour Monaco

La meilleure attaque de Ligue 1 a encore frappé en Champagne. Après Clermont, Strasbourg, Nantes, Lens et Marseille, Reims est devenu la sixième équipe de l’élite, en seulement huit journées, à encaisser (au moins) trois buts de l’AS Monaco, qui passera la trêve internationale sur le trône du championnat. Sérieusement bousculée à Auguste-Delaune, l’équipe de la principauté a plié son hôte (1-3) en accélérant juste avant et juste après la mi-temps. Un coup d’arrêt pour les hommes de Will Still, éjectés du podium.

La trahison de Balogun

On a d’abord assisté à un début d’opposition tonitruant des locaux, dans le pressing à la perte et les projections vers l’avant, avec notamment l’intenable Junya Ito, qui n’a jamais levé le pied au cours de la partie. Néanmoins, Philipp Köhn a seulement été inquiété une fois, par Keito Nakamura à bout portant sur un caviar de la flèche Mohamed Daramy (11e), et après un coup de chaud dans la surface rémoise sous forme de cafouillage (30e), le Stade a perdu son mojo et pris une tempête. D’abord par les pistons monégasques, avec Krépin Diatta au service et Ismail Jakobs à la conclusion (0-1, 42e). Après une première période éreintante à se bastonner avec la défense locale pour exister devant, Folarin Balogun a ensuite cloué ses anciens potes, quelques secondes après la reprise sur une percée de Youssouf Fofana, avec une minasse déviée par Yunis Abdelhamid (0-2, 46e) avant une célébration tout en retenue.

150 – Wissam Ben Yedder a inscrit son 150e but en Ligue 1 (63 avec Toulouse puis 87 avec Monaco), devenant le 21e joueur à atteindre cette marque dans l’histoire du championnat. Palier. pic.twitter.com/jWtY9YvY5s — OptaJean (@OptaJean) October 7, 2023

Enfin, dans la foulée, Wissam Ben Yedder a planté de la tête sa 150e réalisation en Ligue 1, sur le ballon téléguidé par un Jakobs décidément en jambes (0-3, 49e). Entré à la pause, Chrislain Matsima (21 ans) a remis Reims dans le match en fauchant le patron Marshall Munetsi dans la zone interdite, avant que Teddy Teuma ne transforme à l’aise (1-3, 57e). Balogun (60e) et Ben Yedder (66e) ont tous les deux manqué de s’offrir un doublé, puis les Rémois ont remis la marche avant avec Daramy (67e) et Munetsi (74e), se découvrant également en concédant une grosse occasion de Matsima – pas loin de se rattraper – sur une galette de WBY (76e). Dans le temps additionnel, Mamadou Diakhon a mis une dernière fois à contribution Köhn sans succès (90e+1). Ça commence à devenir sérieux cette histoire, du côté du Rocher.

Reims (4-3-3) : Y. Diouf – I. Diakité (Wilson-Esbrand, 86e), Okumu, Abdelhamid (c), De Smet – Munetsi, Matusiwa, Teuma (O. Diakité, 86e) – Ito, Daramy (Diakhon, 75e), K. Nakamura (Salama, 61e). Entraîneur : Will Still.

Monaco (3-4-1-2) : Köhn – Singo, Maripán, Magassa (Matsima, 46e) – Diatta, Y. Fofana (M. Camara, 90e), Zakaria, Jakobs – Golovin (Minamino, 73e) – Ben Yedder (c), Balogun (Akliouche, 82e). Entraîneur : Adi Hütter.

