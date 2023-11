Brest et Metz ne courent pas : ce sont les stats qui le disent

Ils courent, ils courent les Rémois…

En pleine trêve internationale, la LFP en a profité pour publier de nouvelles données de performance athlétique du championnat après 12 journées. Certains clubs comme Reims, Lens, Monaco, Clermont ou même le PSG, sortent du lot, quand d’autres trustent les bas-fonds de ces statistiques, assez révélatrices de l’intensité mise par les équipes en match. Avec 121,5 kilomètres parcourus en moyenne à chaque rencontre de championnat, les Rémois ne ménagent pas leurs efforts, talonnés par les Lensois, qui en font 121,4 par match. Le PSG, qui prône un jeu de possession (69,3 %) qui lui permet de ne pas courir après le ballon, traîne logiquement en 15e position, alors qu’en bas de classement, Brest et Metz piétinent avec 115 kilomètres par match. Au rayon des sprints, les Parisiens sont en revanche bien plus actifs qu’ils n’ont pu l’être par le passé. Désormais concernés à la récupération et généreux en volume de course, les joueurs de Luis Enrique se classent troisièmes en termes de sprint par match, avec une moyenne de 157,6 occurrences, seulement devancés par Monaco (166,5) et Lens (163,3).

Concernant les performances individuelles, c’est Hicham Boudaoui qui décroche la palme du fondeur, puisque qu’avec 13,94 kilomètres parcourus par match, personne ne court plus que lui en Ligue 1. Il devance Adrien Thomasson (13,51 km) et deux Clermontois, Yohann Magnin (13,48 km) et Johan Gastien (13,42 km), ce qui explique la bonne place du Clermont Foot au classement des équipes (3e avec 120,5 km). Avec ses 13,19 km par match, Fabian Ruiz fait partie du top 5 du championnat, alors qu’il va voir son temps de jeu augmenter dans les prochaines semaines. Appelé à prendre du galon avec la blessure de Caio Henrique pour toute la saison, Ismail Jakobs assume pleinement son rôle jusqu’ici, puisqu’il est le joueur réalisant le plus de sprint en Ligue 1 cette saison, avec 31,5 par match. Il devance ainsi la recrue strasbourgeoise, Emanuel Emegha (31,1) et le Montpelliérain Mousa Tamari (28,1).

Deux éléments notables dans ces stats : Kylian Mbappé n’apparaît nulle part et Lyon n’est jamais dernier !