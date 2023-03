Reims douche Monaco

Monaco 0-1 Reims

But : Balogun (51e)

Faux départ pour le fameux sprint de l’ASM.

Dans le dur avant de se montrer maladroite, l’AS Monaco concède son sixième revers de la saison face à Reims ce dimanche (0-1). Mis sous pression dès les premières minutes, les Asémistes, très brouillons, finissent par retrouver des couleurs grâce à l’inévitable Ben Yedder. Le capitaine monégasque profite d’une mauvaise entente dans la défense rémoise pour aller défier Diouf, mais son piqué du gauche s’écrase sur le poteau (30e). Invaincus lors des dix-huit dernières journées, les hommes de Still ne se contentent pas de défendre et se procurent plusieurs situations. Sans parvenir à réellement inquiéter Nübel, hormis par l’intermédiaire de Balogun (40e), Ito et compagnie monopolisent le cuir et bouclent ce premier acte avec une possession qui frôle les 60%.

Passées brièvement par les vestiaires, les ouailles de Clement reviennent sur le pré avec de meilleures intentions. Décalé par Fofana, Vanderson vient, à son tour, fracasser le montant du portier rémois (50e). Une embellie de courte durée, puisque dans la foulée, Flips lance parfaitement Balogun. L’Anglais dépose l’arrière-garde de Monaco, tente sa chance du gauche et profite d’une faute de main de Nübel pour doucher le Rocher (0-1, 51e). Pendant que les Monégasques cherchent à égaliser à tout prix, Reims tente de profiter du moindre contre pour punir les Monégasques. Une tactique presque payante puisqu’il faut une intervention du portier allemand de l’ASM pour empêcher Balogun de doubler la mise (86e). Un arrêt insuffisant toutefois pour permettre à Monaco d’éviter une nouvelle déception face à Abdelhamid et ses coéquipiers qui portent leur série d’invincibilité à dix-neuf et décrochent un précieux succès à Louis-II.

Logique après tout pour des P-Reims.

Monaco (4-4-2) : Nübel – Aguilar (Boadu, 89e), Disasi, Sarr, Caio Henrique – Diatta (Vanderson, 46e), Fofana, Matazo, Golovin (Minamino, 76e) – Akliouche (Jakobs, 60e), Ben Yedder (Embolo, 60e). Entraîneur : Philippe Clement.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket, Keita, Abdelhamid, De Smet – Lopy, Matusiwa (Cajuste, 63e) – Ito (Zeneli, 87e), Munetsi, Flips (Van Bergen, 63e) – Balogun (Sierhuis, 87e). Entraîneur : Will Still.

