Monaco, l’ogre de la seconde partie de saison

Impressionnant ce samedi face au PSG, et plus globalement depuis la reprise, Monaco a parfaitement enclenché le sprint final. Comme lors des deux années précédentes.

Depuis trois ans, l’AS Monaco est le parfait synonyme de « diesel ». Pour la troisième saison consécutive, les Monégasques sont partis pour faire une seconde partie de saison dantesque, après un départ moyen, voire difficile. Le club du Rocher n’a pas perdu en championnat depuis la fin de la Coupe du monde, soit huit rencontres sans défaite, alors qu’il stagnait à la sixième place avant la pause mondialiste. Avec 20 points engrangés depuis la reprise, l’ASM est tout simplement la meilleure équipe sur le plan comptable, même si l’OM s’impose à Clermont ce samedi soir. En s’imposant, haut la main, face au PSG (3-1), Monaco se hisse provisoirement à la deuxième place du classement, en attendant les matchs de Marseille et Lens. Il y a encore un mois, on pensait le trio de tête déjà décidé, et comme la saison dernière, Monaco vient se glisser dans la discussion alors qu’on ne l’y attendait plus. « Ça va être à nous de voir si on a grandi de la saison dernière et voir si on peut être constants sur toute une saison, et ne pas seulement faire un sprint final comme l’année dernière. Ça va être le défi », a expliqué Axel Disasi au micro de Prime Video après le succès.

Ter repetita

L’an dernier, les hommes de Philippe Clément avaient attendu une élimination en huitièmes de finale de Ligue Europa face au SC Braga pour se mettre en route : une victoire 3-0 contre le PSG à Louis-II, puis une série de neuf victoires consécutives, et un nul à Lens à la 38e journée, pour finir en trombe le championnat à la troisième place. Comme souligné par le défenseur de l’équipe de France, Monaco entame son sprint de plus loin cette saison. À l’issue de la 23e journée, Monaco pointait à la sixième place, avec 36 points au compteur, onze de moins que cette saison. Cet exercice 2022-2023 ressemble un peu plus au cru 2020-2021, où les Monégasques avaient vraiment lancé leur saison fin décembre, et n’étant battus que deux fois sur les 23 dernières rencontres.

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 😍🔚 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑋𝑋𝐿 des Rouge & Blanc qui s'imposent dans ce choc du haut de tableau !!! 𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 ❤️🤍 🤝 @VBET_fr 3⃣-1⃣ #ASMPSG pic.twitter.com/OIJO7Wr994 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 11, 2023

Désormais, même si les Phocéens et les Artésiens repassent devant d’ici dimanche, les Asémistes ne paraissent pas être la plus faible des trois formations qui chassent le PSG. Et sans doute que le club de la Principauté n’est pas non plus le plus faible des quatre premiers qui caracolent en tête. De quoi penser au titre ? Une question, posée par Thierry Henry, qui provoque un petit sourire en coin à Disasi : « Franchement non. Je pense que c’est trop tôt, même si je trouve que sur ces dernières semaines, on montre un très beau visage. Je ne vais pas dire qu’on a lancé un message, mais on ne peut plus trop se cacher. Maintenant, c’est à nous d’assumer et de poursuivre. »

Si l’ASM peut commencer à rêver de chatouiller le PSG, qui compte sept longueurs d’avance, c’est parce qu’elle peut se reposer sur un système parfaitement huilé, un 4-4-2 à plat, qui sied parfaitement à des individualités en feu. Wissam Ben Yedder, double buteur ce samedi, Aleksandr Golovin, qui a ouvert le score, mais aussi le tout jeune Eliesse Ben Seghir, qui a envoyé Breel Embolo sur le banc, forment une attaque de feu. Et que dire du milieu de terrain. Et de la défense centrale. Et des pistons… Bref, l’équipe qui pourrait tancer Paris jusqu’au bout, ce n’est peut-être pas Marseille ou Lens, mais Monaco.