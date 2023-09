Une jeune fille portant un maillot de Vinícius victime d’insultes racistes lors du derby

Si l’Atlético de Madrid a remporté le derby face au Real (3-1), les Colchoneros ont perdu la bataille des tribunes. En marge de cette rencontre au sommet, une fille de huit ans portant le maillot blanc floqué du nom de Vinícius Júnior a été victime d’injures racistes de la part de certains supporters adverses. « Singe », « noir de merde », « dégage ou on va tuer cette putain de fille », sont les propos relayés par les médias ibériques alors que la tante, qui accompagnait l’enfant, a été frappée au bras. Selon El Mundo, la Liga a signalé l’incident à la justice espagnole.

La tante de la jeune fille s’est exprimé au micro de la Cadena SER : « Ma nièce a fait une terrible crise d’angoisse. Je l’ai sortie de là aussi vite que possible, en couvrant son maillot. La nuit suivante, elle s’est réveillée plusieurs fois en pensant qu’ils venaient pour elle. Elle a fait beaucoup de cauchemars. Elle ne sait pas pourquoi tout cela est arrivé. Elle m’a demandé de ne plus jamais l’emmener dans un stade… » Son joueur fétiche a lui aussi été la cible d’innombrables insultes racistes depuis son arrivée en Espagne, et doit comprendre sa détresse.

L'Atlético rafle le derby de Madrid