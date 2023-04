Choc totalement frappadingue entre le Swift Hesperange et Dudelange !

I LOVE THIS GAME !

Au Luxembourg, le choc opposant le Swift Hesperange, premier, à son dauphin, Dudelange, a tenu toutes ses promesses, accouchant finalement d’une victoire 4-3 du leader du championnat dans son antre. Le défenseur malien Abdoul Danté a mis les locaux sur orbite à l’occasion d’un corner (12e), mais la réaction du F91 s’est avérée féroce : Filip Bojic (43e), Aldin Skenderovic (53e) et Bruno Freire (60e) ont renversé la table en moins de vingt minutes. Mené 1-3, Hesperange a cependant fait encore plus fort en plantant trois buts en six minutes. Rayan Philippe, passé par Nancy et Dijon, a sonné la charge en marquant d’un corner direct (73e), avant qu’El Hadi Belameiri (76e) et Dominik Stolz (79e) assomment pour de bon le championnat. Le Swift, dernier club invaincu en Europe cette saison avant de trébucher contre Pétange en mars, compte maintenant six points d’avance à cinq journées de la fin.

