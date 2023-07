Le contre son camp fou du gardien de Dudelange en Ligue Europa Conférence

Oh non, FIFA a encore buggé !

Le F91 Dudelange s’est qualifié ce jeudi soir pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence sur la pelouse des Irlandais de Saint Patrick’s. Vainqueurs à domicile à l’aller, les Luxembourgeois ont tenu le choc loin de chez eux pour l’emporter au finish (2-3), malgré un premier but venu d’ailleurs pour l’équipe locale. Sur un ballon en cloche à l’entrée de la surface, Didier Desprez, le portier du F91, tente de dégager de la tête mais envoie son coup de casque… en arrière, directement dans son propre but.

It’s a bizarre equaliser but we don’t care! 1-1 on the night & 2-3 in the tie overall pic.twitter.com/q7B9jDLIYd

— St Patrick's Athletic FC (@stpatsfc) July 20, 2023