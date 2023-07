Pronostic Slovan Bratislava Hesperange : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Slovan Bratislava solide face à Hesperange

Le Slovan Bratislava domine le championnat de Slovaquie depuis la saison 2019-2020. En effet, les hommes de Vladimir Weiss viennent de remporter leur 5e titre consécutif, qui porte leur total à 13. Néanmoins, tout ne fut pas aussi simple puisque le Slovan a seulement fini avec 2 points d’avance sur Streda. De plus, les Bleu Ciel se sont inclinés en finale de la Coupe de Slovaquie face à Trnava (3-1). Engagé en Ligue Conférence, le club slovaque avait vu son parcours s’arrêter dès les 8es de finale face au FC Bâle. Pour garder la forme et être prêt pour le début de ces barrages, le Slovan a disputé plusieurs rencontres amicales parfaitement négociées avec 4 succès consécutifs face à Cluj, Ljubjana, Plock et le Rapid Bucarest. Dans cette équipe, on retrouve l’expérimenté Juraj Kucka (passé par l’AC Milan), le capitaine Vladimir Weiss (même nom que l’entraîneur), le défenseur Kevin Wimmer, ou l’attaquant Cavric.

En face, Hesperange a remporté la saison passée son 1er titre au Luxembourg au nez et à la barbe des 2 favoris, Dudelange et Niedercorn. Auteur d’une saison exceptionnelle, le Swift Hesper a inscrit 100 buts en championnat dont 62 par le duo Rayan Philippe (passé par Dijon) – Dominik Stolz. Contrairement à son adversaire du jour, la formation luxembourgeoise n’a pas disputé de rencontre amicale et pourrait donc manquer de rythme pour son entrée en lice dans ces barrages de la Ligue des champions. Devant son public, le Slovan Bratislava ne devrait pas connaître de problème pour s’imposer face à une équipe luxembourgeoise en manque de rythme et d’expérience à ce niveau.

