Pronostic Hesperange Slovan Bratislava : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Hesperange enchaîne face au Slovan Bratislava

Hesperange a réalisé un petit exploit l’an passé en s’adjugeant son 1er titre de champion au Luxembourg. Dans sa campagne victorieuse, le Swift Hesper a notamment devancé les 2 habituels grands favoris que sont Dudelange et Niedercorn. Cette réussite est aussi celle d’un duo, Rayan Phillippe – Dominik Stolz, les 2 attaquants qui ont inscrit la bagatelle de 62 buts sur les 100 inscrits par leur équipe. Lors du match aller en Slovaquie, le joueur allemand a d’ailleurs inscrit l’unique but de son équipe contre le Slovan (1-1). De son côté, l’attaquant français a profité de sa très belle saison pour partir en Bundesliga 2 et rejoindre le club de Braunschweig.

En mai dernier, le Slovan Bratislava a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant le championnat devant Streda. Depuis, la saison 2019-20, le Slovan accumule les titres en Slovaquie. Habitué de la scène européenne, le club slovaque s’était également hissé en 8e de finale de la Ligue Conférence où il s’était incliné contre le FC Bâle. Pour être fin prêt pour ces barrages, le Slovan a disputé plusieurs matchs amicaux qu’il a parfaitement négocié (4 succès). En revanche, devant son public, le club de Bratislava a seulement obtenu le nul face à Hesperange. Lors de cette rencontre, l’expérimenté Juraj Kucka, au caractère explosif, a été exclu et manquera donc cette manche retour. De son côté, l’important buteur Vladimir Weiss sera a priori bien présent, c’est d’ailleurs lui qui a égalisé à l’aller. A l’instar d’un foot luxembourgeois en plein progrès, Hesperange pourrait nous réserver une surprise lors de cette confrontation face au Slovan Bratislava en accrochant le club slovaque.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pronostic Slovan Bratislava Hesperange : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions