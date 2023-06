Le joueur le plus décisif d’Europe est français

Pas Haaland, ni Mbappé, ni Lewandowski.

Le Français, Rayan Philippe, est le joueur le plus décisif d’Europe pour cette saison 2022-2023. Loin devant Erling Haaland ou Robert Lewandowski, meilleurs buteurs de Premier League et de Liga, l’attaquant du Swift Hesperange au Luxembourg s’est en effet offert 32 buts et 26 passes décisives en 30 matchs. À 22 ans, Philippe, passé par Nancy et Dijon, garde tout de même la tête sur les épaules : « Je le prends un peu à la rigolade, ce classement. Ça fait plaisir. Après, on ne joue pas dans les mêmes championnats. C’est une petite fierté et c’était une motivation supplémentaire de rester devant eux », a-t-il déclaré sur la comparaison avec le Norvégien et le Polonais, dans des propos rapportés par l’Équipe.

En France, Rayan Philippe n’aura jamais vraiment eu sa chance (cinq matchs au DFCO et au Sporting Toulon, seize avec l’ASNL),avant finalement de la saisir à Hesperange où il évolue depuis l’été 2021.

Un nom de chanteur de boys band, des statistiques de Ballon d’or.

Choc totalement frappadingue entre le Swift Hesperange et Dudelange !