Il n’y a plus de clubs invaincus en Europe cette saison

Toutes les bonnes choses ont une fin.

La série d’invincibilité du Swift Hesperange en championnat a pris fin ce dimanche 5 mars. Le dernier club encore invaincu en Europe cette saison vient donc de tomber face à l’UT Pétange, quatrième du championnat luxembourgeois, pourtant réduits à 9 après les deuxièmes cartons jaunes de Jeremy Mawatu et Alexander Laukart.

And so the last one falls. With Luxembourg side Swift Hesperange’s defeat this weekend, there are no remaining undefeated teams in any of Europe’s top-flight leagues (taking into account all competitons).

That’s 723 teams, if you’re wondering.

Courtesy of Ovie0513 (Reddit). pic.twitter.com/PhFLWu0aFF

— These Football Times (@thesefootytimes) March 6, 2023