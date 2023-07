Benteke s’engage dans un club luxembourgeois

La force belge.

Au Luxembourg comme dans les autres ligues, ça bouge du côté des transferts. Ce vendredi, c’est l’Union Titus Pétange, récent quatrième de BGL Ligue (la D1 locale), qui vient de s’offrir Jonathan Benteke, le frère de Christian. D’abord formé au Standard de Liège, l’attaquant est allé à Crystal Palace où il n’a joué que six minutes au total en Premier League (il a remplacé… son frère lors d’une sombre victoire à Middlesbrough en 2016) avant de s’envoler pour l’Omonia Nicosie qui n’était pas une réussite non plus puisqu’il n’y a joué que 26 minutes. C’est lors de la saison 2021/2022 qu’il a commencé vraiment à performer du côté de Wegberg-Beeck en D4 allemande avec qui il a disputé 28 matchs et inscrit sept buts. Depuis décembre 2022 et un passage express en deuxième division américaine au Loudoun United, club de la ville de Leesburg (Virginie), l’attaquant de 28 ans attendait impatiemment qu’un club lui saute dessus.

