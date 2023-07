Thomas Müller révèle une drôle d'anecdote sur le Mondial 2014

Secrets de champion du monde.

Connu pour préparer ses avant-matchs de Ligue des champions en écoutant les conseils de son cheval, Thomas Müller soigne aussi sa récupération à la mi-temps, comme en témoigne l’anecdote livrée dans sa dernière newsletter adressée à ses fans, et rapportée par Bild. Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, les Allemands, qui savaient « qu’il faisait particulièrement chaud », avaient déjà tout anticipé : « Pour soulager au maximum notre corps à la mi-temps, nous avions emporté des gants de refroidissement. Ceux-ci étaient à disposition dans le vestiaire. Visuellement, c’était curieux. À la mi-temps, nous ressemblions un peu à un groupe de jeunes vétérinaires avant un examen. »

Non lassé de cette méthode qu’il lui a visiblement permis de gagner un Mondial, l’ancien international indique avoir usé d’une méthode à peu près similaire par la suite : « Aujourd’hui, les jours de match sous la chaleur, j’utilise des serviettes qui sont refroidies dans un bassin de froid et dont je me sers à la mi-temps ».

Petit tips pour les futures canicules de l’été.

